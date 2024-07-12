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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Перми скорректируют несколько автобусных маршрутов

В Перми скорректируют несколько автобусных маршрутов

12 июля 2024, 12:10
Фото: properm.ru
Будет изменено время отправления автобусов и добавлен еще один рейс.

В Перми скорректируют расписание автобусных маршрутов №53, №57 и №74. Корректировки вносятся на основе обращений пассажиров, сообщают в мэрии.

С 14 июля по воскресеньям будет добавлен дополнительный рейс маршрута №53 с отправлением от конечной остановки «10-й микрорайон» в 5:40.

С 15 июля вносятся корректировки на автобусном маршруте №57 для удобства сотрудников НПО «Биомед». Кроме того, ряд отправлений будет скорректирован на маршруте №74.

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#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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