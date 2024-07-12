В Перми скорректируют несколько автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В Перми скорректируют расписание автобусных маршрутов №53, №57 и №74. Корректировки вносятся на основе обращений пассажиров, сообщают в мэрии.
С 14 июля по воскресеньям будет добавлен дополнительный рейс маршрута №53 с отправлением от конечной остановки «10-й микрорайон» в 5:40.
С 15 июля вносятся корректировки на автобусном маршруте №57 для удобства сотрудников НПО «Биомед». Кроме того, ряд отправлений будет скорректирован на маршруте №74.