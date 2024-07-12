В Перми следователи возбудили дело после обнаружения тела мальчика в чемодане

Следствие установило, что около 04:00 12 июля на мусорной контейнерной площадке возле дома в Ленинском районе житель Перми обнаружил в чемодане тело мальчика на вид 6-8 лет с признаками насильственной смерти, колото-резаными ранениями тела и признаками асфиксии. Сейчас следователи совместно со следователями-криминалистами и оперативными сотрудниками ГУМВД России по Пермскому краю проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление и личности ребенка.