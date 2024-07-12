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Published Сегодня, 07:07

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Updated Сегодня, 07:09

В Перми возбуждено уголовное дело после обнаружения тела мальчика в чемодане

В Перми следователи возбудили дело после обнаружения тела мальчика в чемодане

12 июля 2024, 07:07
Фото: Изображение Midjourney

В Перми возбуждено уголовное дело после обнаружения тела мальчика в чемодане

Сегодня утром тело нашли рядом с мусорными контейнерами.
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Дети

Следователи следственного отдела по Ленинскому району Перми возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мальчика в чемодане у мусорных контейнеров. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Следствие установило, что около 04:00 12 июля на мусорной контейнерной площадке возле дома в Ленинском районе житель Перми обнаружил в чемодане тело мальчика на вид 6-8 лет с признаками насильственной смерти, колото-резаными ранениями тела и признаками асфиксии. Сейчас следователи совместно со следователями-криминалистами и оперативными сотрудниками ГУМВД России по Пермскому краю проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление и личности ребенка.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, изымаются и осматриваются видеозаписи. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств инцидента, рассказали Properm.ru в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

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#Происшествия#Пермь#Дети#Убийство#Уголовное дело
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В центре Перми в чемодане нашли тело маленького мальчика со следами насилия
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