В первом полугодии в Прикамье с нарушениями ввезено в 14 раз больше овощей и фруктов

Так, 9 июля 2024 года Управлением Россельхознадзора в ходе мониторинга ФГИС «Аргус-Фито» установлен факт ввоза на территорию Пермского края ООО «Вайт Сити», занимающимся торговлей фруктами и овощами, 20 т белокочанной капусты из Казахстана в сопровождении фитосанитарного сертификата без уведомления надзорного ведомства. Не проведен карантинный фитосанитарный контроль импортной продукции для предотвращения заноса карантинных объектов на территорию, как региона, так и страны. 9 июля 2024 года Управлением организации объявлено предостережение.