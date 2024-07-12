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В первом полугодии в Прикамье с нарушениями ввезено в 14 раз больше овощей и фруктов

В первом полугодии в Прикамье с нарушениями ввезено в 14 раз больше овощей и фруктов

12 июля 2024, 09:54
Фото: 1MI
Всего из Армении, Казахстана и Кыргызстана таким образом экспортированы почти 762 тонны продукции.

С начала 2024 года в Пермском крае выдано 29 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований при ввозе подкарантинной продукции (свежие ягоды, зелень, лук репчатый, капуста, орехи, сухофрукты). Нарушения зафиксированы при экспорте 761,9 т продукции, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Продукция ввозилась из Казахстана, Кыргызстана и Армении, причем объем ввезенной с нарушениями продукции относительно прошлого года вырос почти в 14 раз. В первом полугодии 2023 года он составлял 54,6 т овощей.

Так, 9 июля 2024 года Управлением Россельхознадзора в ходе мониторинга ФГИС «Аргус-Фито» установлен факт ввоза на территорию Пермского края ООО «Вайт Сити», занимающимся торговлей фруктами и овощами, 20 т белокочанной капусты из Казахстана в сопровождении фитосанитарного сертификата без уведомления надзорного ведомства. Не проведен карантинный фитосанитарный контроль импортной продукции для предотвращения заноса карантинных объектов на территорию, как региона, так и страны. 9 июля 2024 года Управлением организации объявлено предостережение.

В соответствии с требованиями Решения Комиссии Таможенного союза получатель подкарантинной продукции в месте назначения обязан уведомить уполномоченный орган государства места назначения о прибытии подкарантинной продукции любым доступным способом и предъявить подкарантинную продукцию для осуществления карантинного фитосанитарного контроля в месте назначения не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия.

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#Экономика#Экспорт#Россельхознадзор
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