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В РЭО рассказали о вреде традиции запуска шаров для окружающей среды

В РЭО рассказали о вреде традиции запуска шаров для окружающей среды

12 июля 2024, 06:43
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) направил в Ассоциацию коммуникационных агентств России (АКАР) письмо, в котором предложил отказаться от запуска шаров во время маркетинговых акций, чтобы не причинять вред окружающей среде.

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, компания надеется на помощь АКАР в наложении запрета на рекламные акции с запуском в небо воздушных шаров. РЭО считает такой шаг необходимым, поскольку на состояние на окружающей среды такие акции влияют крайне отрицательно. Воздушные шары почти не поддаются утилизации. В зависимости от материала, из которого они сделаны, шары могут разлагаться от четырех до двухсот лет. В течение этого времени они загрязняют почву и воду, причиняя вред живой природе. «Коммуникационные агентства могут сыграть здесь значимую роль. Во-первых, им следует перестать предлагать такой вид рекламной активности, во-вторых, стоит убеждать заказчика не использовать экологически вредный способ коммуникаций. Сегодня тренд — быть экологичным», — объяснил глава РЭО.

В Российской Федерации подобные акции ежегодно приводят к образованию многих тонн данного вида ТКО. В результате одних только традиционных мероприятий с запуском шаров в небо на выпускных образуется свыше двух тонн отходов, пишет newsnn.ru.

В нескольких отечественных компаниях в этом году также состоялись такие акции. В московском ТЦ «Ривьера» 14 февраля по поводу Дня влюбленных прошла акция, в ходе которой в небо были выпущены 55 тысяч шаров. В результате в окружающую среду поступило от одного до двух с половиной центнеров неперерабатываемого мусора. Подобным образом отметили 14 февраля и в одном из торговых центров Новосибирска. По поводу дня рождения пермского ТЦ «Эспланада» в небо было выпущено 10 тысяч шаров. В ходе июльской презентации своего ребрендинга в трех российских городах «Сбермаркет» («Купер») устроил массовую раздачу фольгированных шаров.

Согласно мнению PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, следует обратить внимание сообщества предпринимателей на существующую проблему, ведь именно рекламные мероприятия являются второй по значимости причиной загрязнения шарами.

РЭО в своем письменном обращении к АКАР просит оказать воздействие на участников отрасли путем повышения их информированности насчёт негативного воздействия на природу таких маркетинговых мероприятий. Помимо этого, в АКАР могли бы рекомендовать ограничивать подобные акции. Запрет мероприятий, которые причиняют вред окружающей среде, может стать большим вкладом ассоциации в общее устойчивое будущее.

#Общество
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