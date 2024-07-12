В РЭО рассказали о вреде традиции запуска шаров для окружающей среды

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, компания надеется на помощь АКАР в наложении запрета на рекламные акции с запуском в небо воздушных шаров. РЭО считает такой шаг необходимым, поскольку на состояние на окружающей среды такие акции влияют крайне отрицательно. Воздушные шары почти не поддаются утилизации. В зависимости от материала, из которого они сделаны, шары могут разлагаться от четырех до двухсот лет. В течение этого времени они загрязняют почву и воду, причиняя вред живой природе. «Коммуникационные агентства могут сыграть здесь значимую роль. Во-первых, им следует перестать предлагать такой вид рекламной активности, во-вторых, стоит убеждать заказчика не использовать экологически вредный способ коммуникаций. Сегодня тренд — быть экологичным», — объяснил глава РЭО.