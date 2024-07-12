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Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Востребованность творческих профессий в Пермском крае выросла на 30%

Жить стало веселее. В Прикамье резко вырос спрос на работников творческих профессий

12 июля 2024, 06:49
Фото: kandinsky

Востребованность творческих профессий в Пермском крае выросла на 30%

Говорят, это связано с улучшением социально-экономической ситуации в стране.

В Прикамье на треть вырос спрос на работников в креативной сфере. Наиболее востребованные профессии на сегодняшнем рынке — звукорежиссеры, видеооператоры и монтажеры. В первую очередь, это связано с улучшением социально-экономической ситуации в стране, сообщается в пресс-релизе сервиса Авито-Работа.

«Текущая обстановка на рынке и в стране влияет на ситуацию значительно. Сегодня люди чаще посещают креативные мероприятия, фотосессии и нуждаются в качественном контенте. Поэтому и возникает спрос на людей творческих профессий, а вместе с ним растет и зарплата», — утверждает основатель агентства по подбору персонала Detkin&Co Алексей Деткин.

Сегодня средние зарплаты в сфере креативной индустрии выросли на 19% и достигли 76 149 рублей в месяц. Рост продемонстрировали профессии звукорежиссера +55%, видеооператора +48%, а также видеомонтажера +46%, за последнее время к ним добавились музыкант +38% и актер с +32%.

Также стоит отметить и то, что средние предлагаемые зарплаты в креативных профессиях значительное выросли. В первом квартале текущего года новые претенденты на вакансию модели могли рассчитывать в среднем на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом год назад, а кандидаты на должность актера или дизайнера — на 20%.

Архитекторы стали самой высокооплачиваемой профессией на рынке за первый квартал 2024 года. Для молодых специалистов предлагают порядка 108 187 рублей в месяц при условии официального трудоустройства и полной занятости. А вот для желающих попасть на вакансию модели предлагалось порядка 98 358 рублей, дизайнерам — 87 202 рубля за месяц. Более того, среди высоко оплачиваемых профессий следует выделить видеооператора и актера. В начале 2024 года такие сотрудники могли рассчитывать на 83 997 и 77 900 рублей в месяц соответственно.

По словам проректора ПГИК по творческой и международной деятельности Татьяны Ивановой, сегодня работодатели готовы платить высокие зарплаты, хотя все зависит от профессии. К числу востребованных профессий относят специалистов в сфере саунд-дизайна и звукорежиссуры. Поскольку все, что связано со звуковой индустрией обладает большой ценностью для рынка труда.

Именно эта тенденция подтолкнула Пермский государственный институт культуры запустить программу магистратуры по направлению саунд-дизайн. План ВУЗа — открыть школу креативных индустрий.

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#Пермский край#Зарплата#Рынок труда#Актеры#Дизайнеры#Архитекторы#Творческие специалисты#Креативная сфера
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