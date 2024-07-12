Жить стало веселее. В Прикамье резко вырос спрос на работников творческих профессий

Архитекторы стали самой высокооплачиваемой профессией на рынке за первый квартал 2024 года. Для молодых специалистов предлагают порядка 108 187 рублей в месяц при условии официального трудоустройства и полной занятости. А вот для желающих попасть на вакансию модели предлагалось порядка 98 358 рублей, дизайнерам — 87 202 рубля за месяц. Более того, среди высоко оплачиваемых профессий следует выделить видеооператора и актера. В начале 2024 года такие сотрудники могли рассчитывать на 83 997 и 77 900 рублей в месяц соответственно.