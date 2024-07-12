Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка

«Пять лет назад я перевела пенсию на карту Почта Банка, потому что он ближе к дому. Мне нравится обслуживание и бонусы, которые возвращаются на карту за покупки. Иногда пользуюсь мобильным приложением, где и увидела информацию об акции. Решила поучаствовать и нажала на кнопку. Когда позвонили и поздравили с выигрышем автомобиля, то подумала, что это мошенники. Однако в чате мобильного приложения мне подтвердили информацию. Спасибо Почта Банку за организацию розыгрыша и оплату всех расходов», — рассказала Раиса Ланцкова.