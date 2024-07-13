Какие вакансии в Пермском крае открыты для студентов без опыта? Отвечают аналитики

В Пермском крае количество вакансий для кандидатов без опыта и студентов увеличилось в I полугодии 2024 года в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+134%). Больше всего выросло количество предложений для слесарей (+390%) и операторов производственной линии (+382%), сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».