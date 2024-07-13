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Какие вакансии в Пермском крае открыты для студентов без опыта? Отвечают аналитики

Какие вакансии в Пермском крае открыты для студентов без опыта? Отвечают аналитики

13 июля 2024, 08:43
Фото: ideogram.ai
В условиях низкой безработицы и нехватки кадров остается популярным тенденция на расширение границ найма.

В Пермском крае количество вакансий для кандидатов без опыта и студентов увеличилось в I полугодии 2024 года в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+134%). Больше всего выросло количество предложений для слесарей (+390%) и операторов производственной линии (+382%), сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

По данным аналитиков, более чем вдвое увеличилось число вакансий для фасовщиков (192%), продавцов (162%) и поваров (133%). В топ-10 по динамике прироста числа вакансий для кандидатов без опыта также вошли позиции упаковщика (+112%), водителя погрузчика (+106%), оператора колл-центра (+92%), сотрудника склада (+72%), менеджера по продажам (+42%).

«Тренд на расширение границ найма остаётся популярным в условиях низкой безработицы и нехватки кандидатов. В рамках этого тренда на рынок труда привлекается не только молодёжь, но и старшее поколение, родители в декрете и другие ранее неактивные категории соискателей», — рассказали в сервисе.

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