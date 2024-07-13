Ни с кем не дружил. Что известно о семье убитого в Перми мальчика?

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Накануне трагедии, вечером 11 июля, родители подозреваемой в убийстве сына Ирины Шатовой привезли внука и дочь домой с дачи. По словам соседей, женщина была в той же одежде, в светлом пуловере и джинсах, что и на видео с городских камер наблюдения. После этого они поднялись в квартиру и никто их не видел. Не слышали соседи и какого-то подозрительного шума в ночь трагедии, хотя, говорят мать и сын часто скандалили.
«Она его даже гулять во двор не выпускала, мальчик все время в квартире или с ней был. Встретили недавно с соседками на улице, говорим пусть бегает с нашими пацанами, надо ему дружить со сверстниками. А она его за руку и быстро домой», — рассказывают люди. По их словам, Ирина не оставляла сына с бабушкой и дедушкой на даче. Из-за этих особенностей в воспитании сын и высказывал матери недовольство, его крик соседи слышали нередко.
В школу мальчик также не ходил, соседи поговаривали, что он был на домашнем образовании. Но, по информации журналиста Properm.ru из достоверных источников, никаких заявлений мать в департамент образования не писала, ни к какому учебному заведению мальчик прикреплен не был. По возрасту он должен был этим летом переведен в третий класс. Образовательные учреждения — детский сад — мальчик 2015 года рождения посещал только до четырех лет. Нигде не состоял на учете. Скорее всего поэтому ребенок выпал из поля зрения государства, органы опеки ни разу не интересовались, почему он не посещает школу.
Тем не менее, все опрошенные журналистом Properm.ru знакомые с ситуацией люди характеризуют семью положительно. Остальные члены семьи, по словам соседей и знакомых, общительны и образованы.
Ирина и ее два брата выросли в этой квартире в микрорайоне Садовый в Мотовилихе. Трехкомнатная квартира принадлежала бабушке. Отец женщины служил в полиции, в звании подполковника вышел из ГИБДД на пенсию. Сейчас братья Ирины не живут в Перми, один из них перебрался в Сочи. Там и проводят холодное время года мать и отец Ирины. Летом они живут в пригороде Перми на даче.
Сама женщина с сыном перебралась в бабушкину квартиру на Садовом в 2023 году. Раньше много лет она с мужем и ребенком жила на Парковом. Официально муж работал в дилерском салоне, а Ирина занималась инвестициями. В 2023 году Сергей продал квартиру и уехал из России. Но из-за попытки нелегально пересечь границу Мексики с США, мужчина оказался в американской тюрьме.
Ирина после развода осталась с сыном в Перми, заняв родительскую квартиру. Официально она числилась самозанятой. По словам соседей, вела достаточно замкнутый образ жизни и почти не выходила из дома: «Даже по магазинам редко ходила, все заказывала доставкой».
По словам одних соседей, у женщины некоторое время назад появился сожитель, другие же утверждают, что не видели мужчин, приходящих в квартиру к Ирине. Однако, по некоторым данным, территорию Пермского края она покинула не одна.
Возвращаясь к событиям трагической ночи. Судя по уличным камерам «Безопасного города», женщина вышла из дома глубокой ночью с чемоданом одна. По территории Мотовилихи она дошла до цирка, потом вышла на улицу Ленина, дошла до улицы Попова и вышла на Коммунальный мост. Пройдя по нему, она вернулась на улицу Монастырскую и оставила чемодан с телом ребенка на контейнерной площадке, где его и нашел бездомный.
После этого женщина спустилась по улицам Попова-Монастырской на набережную, прошла по дорожкам и вышла на Комсомольский проспект. После чего она покинула Пермь и Пермский край. Силовикам известно направление ее перемещения, розыск женщины продолжается.
Именно в квартире на Садовом следователи нашли следы убийства, капли крови на мебели и полу. Первыми это увидели родители Ирины, забившие после появившихся в СМИ новостей тревогу, не дозвонившиеся до дочери и внука и вернувшиеся в город с дачи. Они и заявили в правоохранительные органы о пропаже дочери и внука.
Председателю Следкома РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств убийства ребенка в Пермском крае. Тело малолетнего ребенка с колото-резаными ранениями и признаками асфиксии было обнаружено 12 июля на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов жителем Перми. Следователями и криминалистами регионального следственного управления совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю установлена подозреваемая в совершении преступления — мать ребенка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).