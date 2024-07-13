Ни с кем не дружил. Что известно о семье убитого в Перми мальчика?

«Она его даже гулять во двор не выпускала, мальчик все время в квартире или с ней был. Встретили недавно с соседками на улице, говорим пусть бегает с нашими пацанами, надо ему дружить со сверстниками. А она его за руку и быстро домой», — рассказывают люди. По их словам, Ирина не оставляла сына с бабушкой и дедушкой на даче. Из-за этих особенностей в воспитании сын и высказывал матери недовольство, его крик соседи слышали нередко.