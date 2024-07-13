Подозреваемую в жестоком убийстве сына задержали

Тело малолетнего ребенка с колото-резаными ранениями и признаками асфиксии было обнаружено 12 июля на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов жителем Перми. Следователями и криминалистами регионального следственного управления совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю установлена подозреваемая в совершении преступления — мать ребенка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).