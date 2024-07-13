properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

Подозреваемую в жестоком убийстве сына задержали

Подозреваемую в жестоком убийстве сына задержали

13 июля 2024, 16:59
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Тело малолетнего ребенка с колото-резаными ранениями и признаками асфиксии было обнаружено 12 июля.

Сегодня в Перми была задержана Ирина Шатова, подозреваемая в причастности к убийству своего девятилетнего сына. Ее подозревают в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 К РФ

В ближайшее время ее допросят следователи. Как официально сообщается, сотрудниками полиции совместно со следователями Следственного комитета задержана женщина, разыскиваемая по подозрению в совершении особо тяжкого преступления.

Тело малолетнего ребенка с колото-резаными ранениями и признаками асфиксии было обнаружено 12 июля на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов жителем Перми. Следователями и криминалистами регионального следственного управления совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю установлена подозреваемая в совершении преступления — мать ребенка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Ни с кем не дружил. Что известно о семье убитого в Перми мальчика?
Узнать подробнее
#Общество#Тело ребенка в чемодане
Подпишитесь
Ни с кем не дружил. Что известно о семье убитого в Перми мальчика?
Сегодня, 08:45
Пермяк убеждал пенсионеров брать кредиты и пользовался деньгами сам
Вчера, 16:09
В эти выходные в Пермском крае потеплеет до +26˚
Сегодня, 04:32
В ходе ДТП в Прикамье пострадал несовершеннолетний мотоциклист
Сегодня, 04:58
В Перми скорректируют несколько автобусных маршрутов
Вчера, 12:10