Полиция обнародовала ориентировку на мать убитого в Перми мальчика

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Краевая прокуратура опубликовала ориентировку подозреваемой в убийстве мальчика в Перми. За совершение особо тяжкого преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 К РФ, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна, родившаяся 12.04.1990 года.
На вид женщине около 30-35 лет. Основные приметы: худощавое телосложение, русые волосы средней длины, рост 165-170 см. Одета в синие джинсы, кофту с капюшоном бардового цвета (на лицевой стороне есть надписи в три строки белого цвета), темную майку, светлые кроссовки (либо белые сланцы). С собой у нее была дамская сумка черного цвета.
Информацию о местонахождении подозреваемой или другой важной информации можно сообщить в ближайшем отделе полиции или по телефону +7(908) 251 -68-08.