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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Полиция обнародовала ориентировку на мать убитого в Перми мальчика

Полиция обнародовала ориентировку на мать убитого в Перми мальчика

13 июля 2024, 14:35
Фото: 1MI / Полиция Прикамья
Сообщить о местонахождении женщины можно в ближайшем отделении полиции или по телефону +7(908) 251 -68-08.

Краевая прокуратура опубликовала ориентировку подозреваемой в убийстве мальчика в Перми. За совершение особо тяжкого преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 К РФ, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна, родившаяся 12.04.1990 года.

На вид женщине около 30-35 лет. Основные приметы: худощавое телосложение, русые волосы средней длины, рост 165-170 см. Одета в синие джинсы, кофту с капюшоном бардового цвета (на лицевой стороне есть надписи в три строки белого цвета), темную майку, светлые кроссовки (либо белые сланцы). С собой у нее была дамская сумка черного цвета.

Информацию о местонахождении подозреваемой или другой важной информации можно сообщить в ближайшем отделе полиции или по телефону +7(908) 251 -68-08.

Фото: Полиция Прикамья
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