Полиция обнародовала ориентировку на мать убитого в Перми мальчика

На вид женщине около 30-35 лет. Основные приметы: худощавое телосложение, русые волосы средней длины, рост 165-170 см. Одета в синие джинсы, кофту с капюшоном бардового цвета (на лицевой стороне есть надписи в три строки белого цвета), темную майку, светлые кроссовки (либо белые сланцы). С собой у нее была дамская сумка черного цвета.