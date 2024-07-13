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Posted 13 июля, 06:24

Published 13 июля, 06:24

Modified 15 июля, 13:03

Updated 15 июля, 13:03

Строительство акватеррариума в пермском зоопарке оценили в 250,7 миллионов рублей

13 июля 2024, 06:24
Сюжет
Госзакупки
В Перми начались поиски подрядчика для проектирования и возведения объекта.

Минзакупок Пермского края объявило аукцион на конкурс на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительству акватеррариума в пермском зоопарке в рамках второй очереди третьего этапа. Стоимость контракте составила 250,7 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель обязуется разработать проектно-сметную документацию, в рамках которой следует провести сети инженерно-технического обеспечения, благоустройство территории, инструментальные, тепловизионные исследования и измерения, а также получить положительное заключение госэкспертизы.

Начало работ запланировано на 19 февраля 2025 года. Работы на объекте нужно завершить до 20 ноября 2025 года. Подать заявку на участие в торгах можно до 31 июля 2024 года. Итоги конкурса будут подведены 5 августа.

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