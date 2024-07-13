Строительство акватеррариума в пермском зоопарке оценили в 250,7 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Минзакупок Пермского края объявило аукцион на конкурс на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительству акватеррариума в пермском зоопарке в рамках второй очереди третьего этапа. Стоимость контракте составила 250,7 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, исполнитель обязуется разработать проектно-сметную документацию, в рамках которой следует провести сети инженерно-технического обеспечения, благоустройство территории, инструментальные, тепловизионные исследования и измерения, а также получить положительное заключение госэкспертизы.
Начало работ запланировано на 19 февраля 2025 года. Работы на объекте нужно завершить до 20 ноября 2025 года. Подать заявку на участие в торгах можно до 31 июля 2024 года. Итоги конкурса будут подведены 5 августа.