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Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

В ходе ДТП 10 июля в Пермском крае пострадал 16-летний мотоциклист

В ходе ДТП в Прикамье пострадал несовершеннолетний мотоциклист

13 июля 2024, 04:58
Фото: Госавтоинспекция Александровского МО

В ходе ДТП 10 июля в Пермском крае пострадал 16-летний мотоциклист

По факту инцидента проводится проверка.
Сюжет
Дтп

В среду, 10 июля, в Прикамье в ходе автоаварии пострадал 16-летний мотоциклист. Инцидент произошел в поселке Яйва Александровского округа, об этом сообщили госавтоинспекции муниципалитета.

По предварительным данным, в 19:25 по ул. Заводская в сторону ул. Энергетиков двигался автомобиль «Форд Транзит» под управлением 57-летнего мужчины. На пересечении улиц Заводская — Парковая водитель не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом проезда перекрестка, и врезался в мотоцикл «Баджадж» без государственного регистрационного знака. Мотоциклом управлял 16-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла. Подростку была оказана медицинская помощь. Проводится проверка. В ведомстве напоминают, что согласно пункта 13.12 ПДД РФ, при повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо.

Кроме того, для управления мотоциклом требуется наличие водительского удостоверения категории «А», а также регистрация транспорта в Госавтоинспекции и страховка. За управление транспортным средством водителем, не имеющим данного специального права, предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей (ст. 12.7 КоАП РФ).

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#Дтп#Происшествие#Штраф#Прикамье#Госавтоинспекция#Мотоциклист#Александровский муниципальный округ#Форд Транзит#Неудача#ПДД РФ
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