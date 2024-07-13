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В ходе спецоперации 3 июня погиб 56-летний Владимир Пупырев из Звездного

В ходе спецоперации 3 июня погиб 56-летний Владимир Пупырев из Звездного

13 июля 2024, 07:55
Фото: 1MI
Мужчина был посмертно награждён Орденом Мужества.

В ходе СВО на Украине 3 июня погиб 56-летний Владимир Пупырев из ЗАТО Звездный. Информацию об этом сообщили в администрации муниципального образования Пермского края.

Владимир Пупырев родился 7 ноября 1967 в Перми. В 1985 году он окончил среднюю общеобразовательную школу №128. В ноябре 1985 года его призвали в ряды ВС СССР. Службу Владимир проходил в железнодорожных войсках в Иркутске. Спустя два года, по окончании срочной службы, прибыл в Звёздный. Мужчина работал в котельной жилищно-коммунального хозяйства «Гарант».

Контракт с Минобороны РФ Пупырев заключил 17 апреля 2024 года. Погиб пермяк 3 июня во время выполнения боевой задачи под населённым пунктом Очеретино Ясиноватского района ДНР. Был посмертно награждён Орденом Мужества.

«В последний путь проводили Владимира Степановича в сопровождении почётного караула под звуки военного оркестра. Звёздный скорбит», — написала власти Звездного.

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