В ходе спецоперации 3 июня погиб 56-летний Владимир Пупырев из Звездного

Владимир Пупырев родился 7 ноября 1967 в Перми. В 1985 году он окончил среднюю общеобразовательную школу №128. В ноябре 1985 года его призвали в ряды ВС СССР. Службу Владимир проходил в железнодорожных войсках в Иркутске. Спустя два года, по окончании срочной службы, прибыл в Звёздный. Мужчина работал в котельной жилищно-коммунального хозяйства «Гарант».