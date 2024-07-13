В Кунгуре 12 июля в ходе ДТП пострадали две женщины

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Вчера, 12 июля, в ходе автоаварии в Кунгуре пострадали две женщины. Сообщение об инциденте поступило в 21:54 — 22:54 от Единой дежурно диспетчерской службы Кунгурского округа, об этом сообщили в пресс-службе муниципальной поисково-спасательной службы.
По данным ведомства, произошло столкновение двух автомобилей — «Тойоты» и «Фольцвагена» на перекрестке улиц Гоголя и Красная. На место происшествия выехали спасатели и экстренные службы. В результате ДТП пострадала женщина 46 лет и девушка 21 года. Им была оказана медицинская помощь.