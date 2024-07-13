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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Кунгуре 12 июля в ходе ДТП пострадали две женщины

В Кунгуре 12 июля в ходе ДТП пострадали две женщины

13 июля 2024, 13:02
Фото: Поисково — спасательная служба КМО
Инцидент произошел на пересечении улиц Гоголя и Красная.
Сюжет
Дтп

Вчера, 12 июля, в ходе автоаварии в Кунгуре пострадали две женщины. Сообщение об инциденте поступило в 21:54 — 22:54 от Единой дежурно диспетчерской службы Кунгурского округа, об этом сообщили в пресс-службе муниципальной поисково-спасательной службы.

По данным ведомства, произошло столкновение двух автомобилей — «Тойоты» и «Фольцвагена» на перекрестке улиц Гоголя и Красная. На место происшествия выехали спасатели и экстренные службы. В результате ДТП пострадала женщина 46 лет и девушка 21 года. Им была оказана медицинская помощь.

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#Дтп#Авария#Спасатели#Медицинская помощь#Пострадавшие#Кунгуре
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