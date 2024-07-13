В Кунгуре 12 июля в ходе ДТП пострадали две женщины

По данным ведомства, произошло столкновение двух автомобилей — «Тойоты» и «Фольцвагена» на перекрестке улиц Гоголя и Красная. На место происшествия выехали спасатели и экстренные службы. В результате ДТП пострадала женщина 46 лет и девушка 21 года. Им была оказана медицинская помощь.