В Перми на два с половиной месяца изменится схема движения на площади Гайдара

В настоящий момент движение от ДКЖ до площади Гайдара осуществляется по правой полосе движения, через правый тоннель. С середины июля машины будут перенаправляться на левую полосу, в левый тоннель. Для того, чтобы выехать из тоннеля, будет организована временная дорога.