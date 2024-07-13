В Перми на два с половиной месяца изменится схема движения на площади Гайдара

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В Перми с 15 июля по 30 сентября изменится схема движения транспорта на площади Гайдара. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Прикамья.
В настоящий момент движение от ДКЖ до площади Гайдара осуществляется по правой полосе движения, через правый тоннель. С середины июля машины будут перенаправляться на левую полосу, в левый тоннель. Для того, чтобы выехать из тоннеля, будет организована временная дорога.
«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее спланировать маршрут следования», — обратилось к водителям краевое ведомство в социальной сети.