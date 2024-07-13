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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

В Перми на два с половиной месяца изменится схема движения на площади Гайдара

В Перми на два с половиной месяца изменится схема движения на площади Гайдара

13 июля 2024, 05:22
Фото: properm.ru
Изменения вводятся с 15 июля.

В Перми с 15 июля по 30 сентября изменится схема движения транспорта на площади Гайдара. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Прикамья.

В настоящий момент движение от ДКЖ до площади Гайдара осуществляется по правой полосе движения, через правый тоннель. С середины июля машины будут перенаправляться на левую полосу, в левый тоннель. Для того, чтобы выехать из тоннеля, будет организована временная дорога.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее спланировать маршрут следования», — обратилось к водителям краевое ведомство в социальной сети.

Фото: Министерство транспорта Пермского края
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#Пермь#Движение#Транспорт#Площадь гайдара#Минтранс Прикамья
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