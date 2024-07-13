В Пермском крае появилась комиссия по увековечиванию памяти погибших на СВО

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о создании Комиссии по увековечиванию памяти погибших участников спецоперации на Украине. Информация об этом появилась на интернет-портале правовой информации.
Основной задачей комиссии станет рассмотрение предложений органов госвласти, органов местного самоуправления, общественных и религиозных объединений, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности, граждан об увековечивании памяти в Пермском крае погибших в ходе СВО. Организация займется проведением мероприятий по патриотическому воспитанию граждан.
Структура комиссии будет состоять из председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии могут войти представители правительства Пермского края, депутаты краевого заксобрания, члены региональной Общественной палаты, уполномоченный по правам человека в крае. Также членами комиссии могут быть представители органов власти, местного самоуправления, общественных и религиозных учреждений, зарегистрированных на территории Прикамья.