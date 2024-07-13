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В Пермском крае появилась комиссия по увековечиванию памяти погибших на СВО

В Пермском крае появилась комиссия по увековечиванию памяти погибших на СВО

13 июля 2024, 07:39
Фото: Google maps
Указ об этом подписал губернатор региона.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о создании Комиссии по увековечиванию памяти погибших участников спецоперации на Украине. Информация об этом появилась на интернет-портале правовой информации.

Основной задачей комиссии станет рассмотрение предложений органов госвласти, органов местного самоуправления, общественных и религиозных объединений, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности, граждан об увековечивании памяти в Пермском крае погибших в ходе СВО. Организация займется проведением мероприятий по патриотическому воспитанию граждан.

Структура комиссии будет состоять из председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии могут войти представители правительства Пермского края, депутаты краевого заксобрания, члены региональной Общественной палаты, уполномоченный по правам человека в крае. Также членами комиссии могут быть представители органов власти, местного самоуправления, общественных и религиозных учреждений, зарегистрированных на территории Прикамья.

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