В Пермском крае появилась комиссия по увековечиванию памяти погибших на СВО

Структура комиссии будет состоять из председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии могут войти представители правительства Пермского края, депутаты краевого заксобрания, члены региональной Общественной палаты, уполномоченный по правам человека в крае. Также членами комиссии могут быть представители органов власти, местного самоуправления, общественных и религиозных учреждений, зарегистрированных на территории Прикамья.