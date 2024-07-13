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В Пермском крае разлившаяся нефть попала в почву и в реку

В Пермском крае разлившаяся нефть попала в почву и в реку

13 июля 2024, 07:13
Фото: ideogram.ai
На месте осуществляется добыча нефти и газа.

В Пермском крае разлившиеся нефтесодержащие продукты в 3 км от деревни Березовка Чернушинского округа попали в почву и реку Быстрый Танып. Информация об этом появилась на официальном сайте краевой прокуратуры.

В ходе проверки Пермской природоохранной прокуратуры установлено, что в указанном месте находится Толкушинское месторождение, где осуществляется добыча нефти и газа ООО «Эльгранд». Из-за незаконных действий оператора произошел разлив нефти в подземную дренажную емкость, потом на земельный участок, придорожную канаву, талые воды, впадающие в реку Быстрый Танып.

Согласно результатам лабораторного исследования, пробы почвы и воды в реке показали превышение содержания нефтепродуктов относительно фоновых концентраций: в реке — в 18 раз, в почве на глубине до 5 см — почти в четыре раза.

Главе организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры по устранению последствий загрязнения. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.6 (порча земель) и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов).

Для рассмотрения по существу материалы были направлены в Управление Росприроднадзора по Пермскому краю.

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#Пермский край#Административное правонарушение#Росприроднадзор#Нефтедобыча#Разлив нефти#Загрязнение почвы#Прокуратура Прикамья#Загрязнение воды#ООО «Эльгранд»
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