В Пермском крае разлившаяся нефть попала в почву и в реку

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В Пермском крае разлившиеся нефтесодержащие продукты в 3 км от деревни Березовка Чернушинского округа попали в почву и реку Быстрый Танып. Информация об этом появилась на официальном сайте краевой прокуратуры.
В ходе проверки Пермской природоохранной прокуратуры установлено, что в указанном месте находится Толкушинское месторождение, где осуществляется добыча нефти и газа ООО «Эльгранд». Из-за незаконных действий оператора произошел разлив нефти в подземную дренажную емкость, потом на земельный участок, придорожную канаву, талые воды, впадающие в реку Быстрый Танып.
Согласно результатам лабораторного исследования, пробы почвы и воды в реке показали превышение содержания нефтепродуктов относительно фоновых концентраций: в реке — в 18 раз, в почве на глубине до 5 см — почти в четыре раза.
Главе организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры по устранению последствий загрязнения. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.6 (порча земель) и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов).
Для рассмотрения по существу материалы были направлены в Управление Росприроднадзора по Пермскому краю.