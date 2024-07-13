Жителям Пермского края предложили списать пени по долгам за капитальный ремонт

Для того, чтобы воспользоваться акцией, нужно заполнить заявление, полностью оплатить задолженность по взносам на капремонт, после чего передать заявление в фонд вместе с копиями платежных документов, доказывающими оплату в период акции. Подать документы можно как онлайн, так и оффлайн по адресу: Пермь, ул. Героев Хасана, 7в.