Жителям Пермского края предложили списать пени по долгам за капитальный ремонт

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пермского края проводит акцию «Лето без долгов». До 10 октября пермякам предлагается погасить долги без начисления пени. Принять участие в акции могут как физические, так и юридические лица, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Прикамья.
Целью акции является снижение финансовой нагрузки на жителей и повысить процент собираемости платежей. В ведомстве отметили, что акция поможет жителям региона своевременно оплачивать взносы и больше не нарушать платежную дисциплину.
Для того, чтобы воспользоваться акцией, нужно заполнить заявление, полностью оплатить задолженность по взносам на капремонт, после чего передать заявление в фонд вместе с копиями платежных документов, доказывающими оплату в период акции. Подать документы можно как онлайн, так и оффлайн по адресу: Пермь, ул. Героев Хасана, 7в.
«Условия акции по списанию пени не распространяются на собственников, имеющих задолженность, которая признана судом и вступившего в законную силу или неисполненного решения суда, а также имеющего задолженности по оплате государственной пошлины, уплаченной Фондом при обращении в судебные органы», — отметили в МинЖКХ.