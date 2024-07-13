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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Жителям Пермского края предложили списать пени по долгам за капитальный ремонт

Жителям Пермского края предложили списать пени по долгам за капитальный ремонт

13 июля 2024, 12:06
Фото: 1MI
Воспользоваться акцией можно до 10 октября.

Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пермского края проводит акцию «Лето без долгов». До 10 октября пермякам предлагается погасить долги без начисления пени. Принять участие в акции могут как физические, так и юридические лица, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Прикамья.

Целью акции является снижение финансовой нагрузки на жителей и повысить процент собираемости платежей. В ведомстве отметили, что акция поможет жителям региона своевременно оплачивать взносы и больше не нарушать платежную дисциплину.

Для того, чтобы воспользоваться акцией, нужно заполнить заявление, полностью оплатить задолженность по взносам на капремонт, после чего передать заявление в фонд вместе с копиями платежных документов, доказывающими оплату в период акции. Подать документы можно как онлайн, так и оффлайн по адресу: Пермь, ул. Героев Хасана, 7в.

«Условия акции по списанию пени не распространяются на собственников, имеющих задолженность, которая признана судом и вступившего в законную силу или неисполненного решения суда, а также имеющего задолженности по оплате государственной пошлины, уплаченной Фондом при обращении в судебные органы», — отметили в МинЖКХ.

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#Пермский край#Жкх#Фонд капитального ремонта#Лето без долгов#Пени#Взносы на капремонт#Оплата долгов#Платежная дисциплина
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