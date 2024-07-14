Чердынскую администрацию обязали заняться реставрацией еще одного памятника

Вместе с тем, суд, установив, что ответчик — администрация Чердынского городского округа Пермского края, являясь законным владельцем объекта культурного наследия регионального значения и имея установленную законодательством в области сохранения и использования объектов культурного наследия обязанность по его сохранению удовлетворила исковые требования и возложила на администрацию обязанность разработать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», входящего в состав ансамбля «Усадьба купца Зырянова», в соответствии с положениями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в срок не позднее одного года со дня вступления в законную силу решения суда.