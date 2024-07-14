Чердынскую администрацию обязали заняться реставрацией еще одного памятника

Posted Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Государственная инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в суд с исковым заявлением к администрации Чердынского городского округа Пермского края с требованием о возложении обязанности по разработке научно-проектной документации, проведению производственных работ по сохранению объекта культурного наследия, по размещению надписи и обозначения. Речь идет об особняке купца Зырянова.
Особняк, входящий в состав ансамбля «Усадьба купца Зырянова», с 2014 года является объектом культурного наследия регионального значения. Данный объект охраняется государством и зарегистрирован в Едином реестре объектов культурного наследия, утверждено охранное обязательство. Для сохранения объекта и создания надлежащих условий для его использования инспекцией установлена необходимость комплексной реставрации с приспособлением для современного использования, сезонное содержание территории. Кроме того, для устранения всех дефектов, необходимо разработать научно-проектную документацию.
Представитель ответчика в судебном заседании с исковыми требованиями не согласился, указывая, что на наличие у объекта нового собственника, который и должен нести обязанность по сохранению объекта культурного наследия.
Вместе с тем, суд, установив, что ответчик — администрация Чердынского городского округа Пермского края, являясь законным владельцем объекта культурного наследия регионального значения и имея установленную законодательством в области сохранения и использования объектов культурного наследия обязанность по его сохранению удовлетворила исковые требования и возложила на администрацию обязанность разработать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», входящего в состав ансамбля «Усадьба купца Зырянова», в соответствии с положениями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в срок не позднее одного года со дня вступления в законную силу решения суда.
Администрацию Чердынского городского округа Пермского края обязали провести производственные работы по сохранению указанного объекта на основании разработанной научно-проектной документации в срок не позднее трех лет со дня вступления законную силу решения суда.
Суд также возложил на администрацию Чердынского городского округа Пермского края обязанность по размещению в установленном законом порядке на объекте информационной надписи и обозначения, содержащих информацию об объекте культурного наследия, в срок не позднее двух месяцев с даты приемки выполненных производственных работ по сохранению объекта культурного наследия. Решение в законную силу не вступило.
Усадьба купца Зырянова» построена во второй половине XIX века. Ансамбль занимает часть квартала на улице Успенской в Чердыни. Особняк — здание с каменным первым и деревянным вторым этажом.