Как выбрать «правильный» мед? Отвечает пчеловод и эксперт пермского университета

— Мед, который не кристаллизуется год, два или три, может свидетельствовать о том, что его возможно перегрели. Бывают такие пчеловоды, которые покупают прошлогодний закристаллизованный мед, и для того, чтобы он стал опять жидким, нагревают его. При долгом нагревании до 40 градусов, он вновь становится жидким. А если перегреть его при температуре 100, 90 или 80 градусов, он потом долго не кристаллизуется.