Как выбрать «правильный» мед? Отвечает пчеловод и эксперт пермского университета

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
На прошлой неделе в Прикамье начался медосбор.В лесах, на лугах и полях пышным цветом расцвели липа, иван-чай, луговое разнотравье и полевые медоносы. О том, как же пермяку выбрать «правильный» мед, о свойствах продукта и тонкостях пчеловодства рассказал доцент кафедры экологии и химических технологии ПГАТУ Михаил Симанков.
— Алгоритм следующий. Покупать мёд лучше всего в сертифицированных или организованных точках продажи меда, либо у знакомого пчеловода. Обратите внимание на цену, запах, цвет и вкус меда. Внешний вид продукта должен быть опрятный, опрятным также должен быть продавец, его рабочее место, тара и сам продукт. Если все параметры вас устраивают, начиная от цены и заканчивая элементарными санитарными нормами, мед можно смело брать.
Совсем не обязательно покупать все три литра. Можно взять на пробу по 500 мл, принести домой, попробовать, если и домашним понравится, то вернуться и купить побольше с таким расчетом, чтобы съесть его в течение года. Если есть возможность покупать мед в этом же месте у одного и того же продавца, то закупаться на долгое время вовсе и не нужно, — пояснил эксперт.
— Как правило, мед бывает только цветочным, поскольку собирается с цветов. А вот по количеству преобладающего в меде нектара с медоносного растения, мед делят на монофлерный и полифлерный. Монофлерный мед — это, когда в меде больше всего нектара с одного растения, а полифлерный — это мед из двух и более видов медоносов. Монофлерным является, к примеру, липовый, гречишный, подсолнечниковый и кипрейный мед.
Бывает также падевый мед. Мед получается падевым, когда пчелы собирают различную сладкую жидкость, выделяемую растениями и животными. Эту жидкость могут выделять мелкие насекомые, тля, червецы или внецветковые части растений. Мед может быть чисто падевым, а также может быть смешанным со цветочным.
Только когда люди говорят о цветочном меде, зачастую они подразумевают мед из разнотравья, то есть с разных цветов. А когда говорят о липовом, значит имеется в виду монофлёрный мед с определенного растения. Путаница в этих определениях сплошь и рядом, даже среди продавцов этого продукта. Липовый мед в любом случае является цветочным.
— Правильнее будет сказать не засахаренный мед, а закристаллизованный. Это тоже распространенная ошибка. Именно слово «засахаренный» подталкивает обывателя на мысль, что мед изготовлен из сахара и является фальсифицированным. Однако это не так.
Любой натуральный мед — хоть цветочный, хоть падевый — должен рано или поздно закристаллизоваться. Это может произойти в течение недели после того, как откачали мед из сот, а может произойти в течение 5-6 месяцев. Рано или поздно это все равно произойдет. Он закристаллизуется, или, как говорят, «сядет». Величина самих кристаллов может быть разная, это зависит от разных причин.
— Мед, который не кристаллизуется год, два или три, может свидетельствовать о том, что его возможно перегрели. Бывают такие пчеловоды, которые покупают прошлогодний закристаллизованный мед, и для того, чтобы он стал опять жидким, нагревают его. При долгом нагревании до 40 градусов, он вновь становится жидким. А если перегреть его при температуре 100, 90 или 80 градусов, он потом долго не кристаллизуется.
Такой мед не является фальсификатом, но представляет из себя продукт низкого качества, поскольку все входящие в его состав белковые ферменты разрушаются. В нем остается только 80% глюкозы и фруктозы, а также 20% воды. Лекарственных свойств в нем тоже уже не будет.
— Большая часть пчеловодов — это все-таки ответственные люди, которые не занимаются фальсификацией своего продукта. Я с многими пчеловодами сталкивался, есть, конечно, и те, кто занимается подобными вещами. Эти проходимцы хотят с меньшими затратами заполучить большую выгоду. В общей массе такие «пчеловоды» составляют 10% от общего числа, — рассказал Симанков корреспонденту Properm.ru.
Часто поддельный мед продают на различных ярмарках. Выдают продукт за некую композицию или за натуральный мед. В состав такого меда обычно добавляются различные сахарные сиропы, красители, крахмал и муку. Так называемый «мед» привлекает людей необычным внешним видом и вкусом. На такую уловку часто ведутся пенсионеры.
Не стоит покупать мед у подозрительных личностей, особенно у тех, кто продает этот продукт почти даром.
— В среднем по Прикамью медосбор идет примерно неделю. В Чайковском и в Красновишерске он, вероятно, начинается только сейчас. В Перми он начался 7 июля. Если погода существенно не изменится, меда будет много. Его хватит и для пчел, и для пчеловодов.
Сейчас в Пермском крае цветет липа, скоро также начнут цвести разные полевые сорные растения. Медосбор, как правило, начинается в последних числах июня или в первых числах июля, когда начинается массовое цветение.
— Дело в том, что вкусы у людей разные. Если вам нравится, допустим, жидкий кипрейный мед, то его можно найти в Красновишерске. Если вам больше нравится липовый мед, то за ним можно поехать в Чайковский, Чернушинский, Ордынский и Пермский районы.
Кому-то нравится темный цветочный мед. У него более терпкий вкус, более насыщенный запах. Кроме того, он обладает хорошими лекарственными свойствами из-за большого разнообразия медоноса в его составе. В основном, сбор такого меда происходит на территориях центральных и южных районов Пермского края.
Кстати, за липовым медом в Башкирию ехать не надо. Наш липовый мед качественнее — по разным причинам, но это уже отдельный разговор.
— Это объясняется тем, что разные семьи пчел приносят разное количество меда. Одни начинают работать чуть раньше, другие — чуть позже. Как следствие, мед во время одного медосбора откачивается на пасеке разным.
К тому же, пчеловоды сейчас не отстают от современных тенденций. Они понимают спрос потребителя, и поэтому они стремятся разнообразить свою продукцию разными способами, в том числе и откачивать не в один раз, а в несколько раз и так далее.
— Мед, естественно, оказывает лекарственное влияние на организм человека. Однако все зависит от количества съеденного меда и количества тех веществ, которые в этом меде находятся. Кстати говоря, эти лекарственные свойства с годами хранения уменьшаются, что естественно, поскольку происходит постепенное разрушение белка.
Самое главное, что для излечения от какого-либо заболевания этих полезных веществ в меде все равно мало. А вот в качестве профилактики каких-нибудь заболеваний мед можно использовать регулярно.