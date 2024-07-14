Какая погода ждет нас в середине июля в Перми? Прогноз синоптиков

На предстоящей неделе, по данным Пермского ЦГМС, ожидается умеренно жаркая погода с переменной облачностью и дождями. До среды, 17 июля, предположительно, будет относительно сухая погода. С четверга и на выходных по прогнозам ожидается теплая и дождливая погода. Температурный фон в регионе сохранится на уровне +25…27˚С.