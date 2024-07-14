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Published Сегодня, 13:33

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Updated Сегодня, 13:35

Какая погода ждет нас в середине июля в Перми? Прогноз синоптиков

Какая погода ждет нас в середине июля в Перми? Прогноз синоптиков

14 июля 2024, 13:33
Фото: properm.ru
Вторая и третья декады июля ожидаются холоднее погодной нормы на 1-2˚, но без сильного избытка осадков.

На предстоящей неделе, по данным Пермского ЦГМС, ожидается умеренно жаркая погода с переменной облачностью и дождями. До среды, 17 июля, предположительно, будет относительно сухая погода. С четверга и на выходных по прогнозам ожидается теплая и дождливая погода. Температурный фон в регионе сохранится на уровне +25…27˚С.

В понедельник, 15 июля, ожидается +22…27°C, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Как ранее сообщали в ГИС-центре ПГНИУ, вторая и третья декады июля ожидаются холоднее нормы на 1-2˚, но без сильного избытка осадков. В среднем за июль согласно прогнозу CFS/NCEP ожидается температура воздуха выше нормы на 1˚С, и количество осадков в пределах 60-80% от нормы (это весьма существенный дефицит).

Таким образом, июль ожидается прохладнее на 0,5-1˚, чем в 2022–2023 годах, но теплее чем в 2021 году. Количество осадков ожидается несколько больше прошлогоднего уровня.

#Пермь#Пермский край#Погода
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