Пермская управляющая компания заплатит полмиллиона за порвавшуюся трубу

Собственникам квартиры дома по улице Моторостроителей, 5 возместят ущерб от затопления, сообщают в Индустриальном районном суде. В феврале 2024 года в доме прорвало стояк горячего водоснабжения в перекрытии, являющемся общим имуществом многоквартирного дома. Управлением дома занимается ООО «Главное управление обслуживания». Ответчик в суд не явился, решение выносилось заочно и в законную силу еще не вступило.