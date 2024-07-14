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Пермская управляющая компания заплатит полмиллиона за порвавшуюся трубу

Пермская управляющая компания заплатит полмиллиона за порвавшуюся трубу

14 июля 2024, 04:42
Фото: Изображение Midjourney
После того, как квартиру залило кипятком, жильцы обратились в суд с иском к управляющей организации.

Собственникам квартиры дома по улице Моторостроителей, 5 возместят ущерб от затопления, сообщают в Индустриальном районном суде. В феврале 2024 года в доме прорвало стояк горячего водоснабжения в перекрытии, являющемся общим имуществом многоквартирного дома. Управлением дома занимается ООО «Главное управление обслуживания». Ответчик в суд не явился, решение выносилось заочно и в законную силу еще не вступило.

При вынесении заочного решения суд указал, что невыполнение ответчиком обязанности по надлежащему техническому обслуживанию дома и стало причиной затопления квартиры.

При определении размера материального ущерба, суд руководствовался отчетом экспертного центра и взыскал в пользу истцов в возмещение материального ущерба 373 тыс. рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в сумме 206,5 тыс. рублей, судебные расходы 55,1 тыс. рублей и в пользу каждого из четырех истцов в счет компенсации морального вреда взыскал по 10 тыс. рублей.

#Происшествия#Общество
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