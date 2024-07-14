Пермский отель выиграл судебные тяжбы с МЧС

Также было выявлено, к примеру, недостаточное расстояние от пожарных извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в помещениях и другие нарушения. При этом ответчик уже принимает меры к устранению нарушений. По обращению «Пермтуриста» срок устранения замечаний продлен до 11 апреля 2025 года.