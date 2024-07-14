Пермский отель выиграл судебные тяжбы с МЧС

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
ООО «Пермтурист», управляющее пермским отелем «Урал», выиграло судебный процесс с ГУ МЧС по Пермскому краю. Ведомство требовало аннулировать лицензию «Пермтуриста» на деятельность по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. На материалы дела на сайте Арбитражного суда Пермского края обратили внимание журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье».
Во время плановой проверки гостиницы «Урал» в апреле 2023 года ведомство выявило нарушения пожарной безопасности, приостановило действие лицензии и потребовало устранить их.
Среди нарушений, обнаруженных региональным МЧС, были такие, как отсутствие организованной работы по ремонту, техобслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, неисправное состояние системы оповещения и эвакуации людей при пожаре, отсутствие системы пожарной сигнализации в отдельных помещениях.
Также было выявлено, к примеру, недостаточное расстояние от пожарных извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в помещениях и другие нарушения. При этом ответчик уже принимает меры к устранению нарушений. По обращению «Пермтуриста» срок устранения замечаний продлен до 11 апреля 2025 года.
Согласно судебному решению, пояснения административного органа подтверждают, что ответчик принимает все возможные меры для соблюдения лицензионных требований и замечаний, из-за которых управление обратилось в суд. В результате суд пришел к выводу, что оснований для аннулирования лицензии «Пермтуриста» на деятельность по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений нет. Краевому МЧС отказали в его требованиях.