СК России: матери предъявлено обвинение в убийства своего сына

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю 34-летней жительнице города Перми Ирине Шатовой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).



Следствием установлено, что в ночь с 11 на 12 июля 2024 года обвиняемая, находясь в своей квартире, расположенной в Мотовилихинском районе города Перми, путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. С целью сокрытия следов преступления обвиняемая в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в Ленинском районе города Перми.



В ходе допроса вину в совершении убийства обвиняемая не признала. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.



Следователями во взаимодействии с сотрудниками Главного управления криминалистики СК России проведены осмотры места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели, обеспечено производство необходимых судебных экспертиз.