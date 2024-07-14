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Updated Сегодня, 11:36

СК России: матери предъявлено обвинение в убийства своего сына

СК России: матери предъявлено обвинение в убийства своего сына

14 июля 2024, 11:34
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Женщина не признает вины в содеянном.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю 34-летней жительнице города Перми Ирине Шатовой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следствием установлено, что в ночь с 11 на 12 июля 2024 года обвиняемая, находясь в своей квартире, расположенной в Мотовилихинском районе города Перми, путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. С целью сокрытия следов преступления обвиняемая в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в Ленинском районе города Перми.

В ходе допроса вину в совершении убийства обвиняемая не признала. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками Главного управления криминалистики СК России проведены осмотры места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели, обеспечено производство необходимых судебных экспертиз.

#Тело ребенка в чемодане
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