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Пермячка требует с автобусного перевозчика деньги за зажатую ногу

Пермячка требует с автобусного перевозчика деньги за зажатую ногу

14 июля 2024, 12:52
Фото: properm.ru
Водитель рейсового автобуса при посадке пассажиров несколько раз прищемил женщине ногу.

Жительница Перми Ольга А. обратилась в Пермский районный суд с иском к компании — автобусному перевозчику ООО «Ааавто». Ее интересы в суде поддерживают юристы отдела по защите прав потребителей Роспортебнадзора и прокурор Пермского района.

Женщина требует с перевозчика возмещении вреда здоровью, причиненного оказанием услуги, не отвечающей требованиям безопасности, компенсации морального вреда.

В иске женщина указала, что при посадке в автобус водитель несколько раз прищемил пассажиру ногу дверью. После чего пассажирка испытала резкую боль, а потом ей пришлось обратиться за медицинской помощью для излечения травмы стопы.

Компания «Ааавто» принадлежит пермскому перевозчику Александру Антонову. Его автобусы работают на междугородних и на муниципальных маршрутах в Прикамье. В том числе это маршрут №13 «Песьянка — Планета — Комсомольская площадь» и маршрут №71 «ул. Анвара Гатауллина — станция Пермь I».

Судя по данным системы госзакупок, из-за допущенных нарушений водителями перевозчика «Ааавто», компании постоянно начисляются неустойки и штрафные санкции. По акту, опубликованному в июне 2024 года, по контракту обслуживания маршрута №71 было допущено 51 нарушение.

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