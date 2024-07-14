Пермячка требует с автобусного перевозчика деньги за зажатую ногу

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Жительница Перми Ольга А. обратилась в Пермский районный суд с иском к компании — автобусному перевозчику ООО «Ааавто». Ее интересы в суде поддерживают юристы отдела по защите прав потребителей Роспортебнадзора и прокурор Пермского района.
Женщина требует с перевозчика возмещении вреда здоровью, причиненного оказанием услуги, не отвечающей требованиям безопасности, компенсации морального вреда.
В иске женщина указала, что при посадке в автобус водитель несколько раз прищемил пассажиру ногу дверью. После чего пассажирка испытала резкую боль, а потом ей пришлось обратиться за медицинской помощью для излечения травмы стопы.
Компания «Ааавто» принадлежит пермскому перевозчику Александру Антонову. Его автобусы работают на междугородних и на муниципальных маршрутах в Прикамье. В том числе это маршрут №13 «Песьянка — Планета — Комсомольская площадь» и маршрут №71 «ул. Анвара Гатауллина — станция Пермь I».
Судя по данным системы госзакупок, из-за допущенных нарушений водителями перевозчика «Ааавто», компании постоянно начисляются неустойки и штрафные санкции. По акту, опубликованному в июне 2024 года, по контракту обслуживания маршрута №71 было допущено 51 нарушение.