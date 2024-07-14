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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Подозреваемая в убийстве сына не признает вину

Подозреваемая в убийстве сына не признает вину

14 июля 2024, 11:11
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Женщину задержали накануне вечером, до этого она более суток скрывалась от сотрудников правоохранительных органов.

По информации журналиста Properm.ru из достоверных источников, Ирину Шатову, подозреваемую в убийстве девятилетнего сына, впервые допросят уже сегодня, 14 июля. Накануне вечером она была задержана и доставлена в ИВС. Своей вины женщина не признает, сообщают источники. Официальных сведений об этом правоохранительные органы пока не публикуют.

Женщину задержали вчера в Мотовилихе, в здании отеля, где она снимала офис для ведения инвестбизнеса. Источники не исключают, что у женщины образовались значительные долги, связанные с криптовалютными операциями. По неподтвержденным данным, следователи уже встречались с ее партнером по трейдингу и опрашивали его.

Также близкие к следствию источники сообщают, что искали Шатову в Перми и Екатеринбурге. По данным биллинга, ее телефон 12 июля внезапно оказался в Свердловской области. Но сама она из Перми не выезжала, ее передвижения отследили по камерам наружного наблюдения.

Тело ребенка с колото-резаными ранениями и признаками асфиксии было обнаружено 12 июля на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов жителем Перми. Следователями и криминалистами регионального следственного управления совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю установлена подозреваемая в совершении преступления — мать ребенка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

#Тело ребенка в чемодане
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