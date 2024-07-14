Подозреваемая в убийстве сына не признает вину

Женщину задержали вчера в Мотовилихе, в здании отеля, где она снимала офис для ведения инвестбизнеса. Источники не исключают, что у женщины образовались значительные долги, связанные с криптовалютными операциями. По неподтвержденным данным, следователи уже встречались с ее партнером по трейдингу и опрашивали его.