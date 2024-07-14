За четыре года капремонт водохранилища в Кудымкаре подорожал втрое

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
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В Кудымкаре могут завершить капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища. Работы на объекте должны возобновить в ближайшее время, сообщают в Минприроды Пермского края. Аукцион на реконструкцию выиграло ООО «ТехДорГрупп», с 8 июля с компанией заключен муниципальный контракт. Стоимость работ составляет 106,9 млн рублей.
Капитальный ремонт сооружений гидроузла был начат в 2018 году с планируемым сроком завершения в 2020 году, но из-за недобросовестности предыдущего подрядчика ООО «Панорама» не был завершен, а проведенная в 2020 году экспертиза показала, что часть работ была выполнена с отступлением от проектных решений. Вследствие чего администрация Кудымкарского округа отказалась от приемки работ и подала иск в суд.
По решению суда в 2023 году с подрядчика было взыскано 1,85 млн рублей за некачественно выполненные работы. Стоимость работ по контракту 2018 года составляла 27,9 млн рублей. Сейчас ООО «Панорама» находится в процедуре банкротства, в 2023 году с иском из-за длительной неуплаты обязательных сборов вышла налоговая.
В 2022 году прокуратура завершила проверку, которая выявила, что работы на указанном объекте работы выполнены с нарушением нормативно-технической документации и отступлениями от проектно-сметной документации. Также учреждение ненадлежащим образом осуществляло контроль за исполнением подрядчиком условий контракта. Так, при отсутствии объективных обстоятельств продлен срок исполнения договора. Имело место не уведомление контролирующих органов об указанных фактах, не обеспечена результативность использования субсидии на цели капитального ремонта сооружения и прочее.
Для завершения ремонтных работ в 2023–2024 годах, по заказу администрации Кудымкарского МО была откорректирована проектная документация и в адрес губернатора Пермского края направлено обращение об оказании помощи из краевого бюджета для завершения работ.
К 100-летию образования Коми-Пермяцкого округа, которое будет отмечаться в 2025 году на завершение капитального ремонта водохранилища выделены средства бюджета Пермского края в размере 91,2 млн. руб.
В соответствии с условиями контракта завершить работы и приступить к заполнению водохранилища планируется к началу мая 2025 года. Работы по расчистке ложа водохранилища будут проводиться отдельно от работ по капремонту за счет средств администрации Кудымкарского округа.