За четыре года капремонт водохранилища в Кудымкаре подорожал втрое

Капитальный ремонт сооружений гидроузла был начат в 2018 году с планируемым сроком завершения в 2020 году, но из-за недобросовестности предыдущего подрядчика ООО «Панорама» не был завершен, а проведенная в 2020 году экспертиза показала, что часть работ была выполнена с отступлением от проектных решений. Вследствие чего администрация Кудымкарского округа отказалась от приемки работ и подала иск в суд.