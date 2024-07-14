В Кунгуре две женщины получили травмы в ДТП с полицейским автомобилем

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В пятницу вечером в центре Кунгура произошла авария с пострадавшими с участием полицейского автомобиля ДПС, стало известно журналисту Properm.ru. В пресс-службе полиции эту информацию подтвердили официально.
По данным Госавтоинспекции, 12 июля около 21.45 на перекрестке ул. Красная и ул. Гоголя в Кунгуре произошло столкновение патрульного автомобиля ДПС отдела Госавтоинспецкии МО МВД России «Кунгурский» марки Toyota и Volkswagen Jetta. Полицейский автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами на другое место происшествия.
В результате ДТП пассажиры автомобиля Фольксваген 2003 и 1978 годов рождения получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. По факту автоаварии проводится
проверка, сообщают в полиции.
На место выезжали специалисты поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа. Они оказали пострадавшим первую помощь и передали женщин врачам бригады скорой помощи.