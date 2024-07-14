В Кунгуре две женщины получили травмы в ДТП с полицейским автомобилем

По данным Госавтоинспекции, 12 июля около 21.45 на перекрестке ул. Красная и ул. Гоголя в Кунгуре произошло столкновение патрульного автомобиля ДПС отдела Госавтоинспецкии МО МВД России «Кунгурский» марки Toyota и Volkswagen Jetta. Полицейский автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами на другое место происшествия.