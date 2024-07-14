В Прикамье каждый десятый продавец мясопродуктов допускает нарушения

Для профилактики заболеваний, передающихся через мясо, специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют приобретать мясо и мясные продукты у частных лиц, торгующих в неустановленных местах, а также без документов, подтверждающих качество и безопасность. Необходимо воздержаться от покупки продуктов животноводства неприглядного внешнего вида и сомнительного качества.