В Прикамье каждый десятый продавец мясопродуктов допускает нарушения

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За первое полугодие 2024 года специалисты Роспотребнадзора проверили 730 объектов по производству и реализации мясных продуктов. Нарушения обязательных требований установлены в 10,6% из числа обследованных предприятий. За допущенные нарушения при обороте мяса и мясопродуктов его переработки наложено 45 штрафов на сумму 1,6 млн рублей, предпринимателям объявлено 33 предупреждения.
По итогам проведенных надзорных мероприятий, из оборота было 23 партии мясной продукции, не отвечающей требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «О маркировке пищевой продукции». Общий объем негодного к употреблению в пищу мяса составил 390 кг.
Как сообщают в ведомстве, при проверках устанавливались факты несоответствия мясных продуктов показателям качества и безопасности, несоблюдение условий хранения мясной продукции, нарушение маркировки, нарушение требований к содержанию торговых и складских помещений, допуск к работе, связанной с переработкой и оборотом продукции, работников, не прошедших периодические медицинские осмотры и гигиеническое обучение.
По показателям санитарно-эпидемиологической безопасности исследовано 1217 проб мясной продукции, удельный вес нестандартных проб составил 2,6%. Наличие токсичных элементов, радионуклидов, остаточных количеств пестицидов, антибиотиков, ГМО не обнаружено. По микробиологическим показателям исследовано 927 проб переработки мяса, доля нестандартных проб составила 3,4%. По показателям идентификации (массовая доля сухих веществ, содержание соли, пищевая ценность и др.) испытано 257 образцов мясных изделий, показатель несоответствия качества мясных продуктов не превысил 4,0%.
Для профилактики заболеваний, передающихся через мясо, специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют приобретать мясо и мясные продукты у частных лиц, торгующих в неустановленных местах, а также без документов, подтверждающих качество и безопасность. Необходимо воздержаться от покупки продуктов животноводства неприглядного внешнего вида и сомнительного качества.
Потребителям важно помнить: В случае несоответствия продуктов питания установленным требованиям, в том числе продажи товара с истекшим сроком годности, потребитель вправе предъявить продавцу требования, установленные ст. 18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»:
В случае отказа продавца в удовлетворении в добровольном порядке требований, заявленных в претензии, потребитель вправе обратиться в суд по выбору: по месту нахождения организации, по месту жительства или пребывания потребителя либо по месту заключения или исполнения договора.