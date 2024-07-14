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Выезд из Екатеринбурга в Пермь перекрыли из-за триатлона

Выезд из Екатеринбурга в Пермь перекрыли из-за триатлона

14 июля 2024, 06:52
Объезд перекрытого отрезка возможен по Старо-Московскому тракту.

Сегодня, 14 июля, в Екатеринбурге проходит крупнейшая в России серия стартов по триатлону IRONSTAR EKATERINBURG 2024. Для прохождения дистанции Уралуправтодор ограничил движение по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург, сообщают в ведомстве.

Отрезок пути спортсмены преодолевают по автодороге Р-242 Пермь-Екатеринбург, с ограничением движения всех видов транспорта на км 352 — 347 в сторону города Пермь сегодня с 6:00 до 15:00 часов местного времени. Велогонка пройдет по центральным улицам Екатеринбурга и федеральной трассе.

Объезд перекрытого отрезка возможен по Старо-Московскому тракту, выезд через Объездную автомобильную дорогу г. Екатеринбурга (съезд расположен на км 352 трассы Р-242, возвращение на федеральную трассу — через Старые Решёты, км 337).

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