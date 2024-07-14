Выезд из Екатеринбурга в Пермь перекрыли из-за триатлона

Отрезок пути спортсмены преодолевают по автодороге Р-242 Пермь-Екатеринбург, с ограничением движения всех видов транспорта на км 352 — 347 в сторону города Пермь сегодня с 6:00 до 15:00 часов местного времени. Велогонка пройдет по центральным улицам Екатеринбурга и федеральной трассе.