билайн открыл предзаказ на линейку смартфонов Samsung Galaxy — Z Fold6 и Z Flip6

Художник Brickspacer в реальном времени с помощью модели Z Fold6 и благодаря возможностям Galaxy AI смог с нуля создать реалистичное и качественное изображение со своим персонажем. Буквально за 10 минут изначальный набросок Brickspacer, который он также сделал на Z Fold6 и доработал с Galaxy AI, в результате творческого процесса превратился в совершенно другую иллюстрацию.