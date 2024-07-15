До 2030 года в Перми откроется крупный киноцентр

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
До 2030 года в Перми планируется открытие крупного центра для съемок фильмов. В составе киноцентра будут павильон для съемок, студии постпродакшна и другие службы. Поручение о создании такого объекта в Прикамье поступило от губернатора в начале 2024 года, пишет ИА «Текст» со ссылкой на директора Центра развития кинопроизводства в Пермском крае Алёну Семерикову-Волкову.
По словам министра культуры региона Аллы Платоновой, площадь будущего павильона оценивается в 1 тыс. кв. м. В данный момент идет подбор площадки для его размещения. Им вероятно станет территория Завода Шпагина.
«В 2021 году численность местных актеров и специалистов в составе съёмочной группы составляла около 20%. На текущий год показатель вырос до 55 — 60%», — сообщила Алёна Семерикова-Волкова изданию.