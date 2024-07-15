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До 2030 года в Перми откроется крупный киноцентр

До 2030 года в Перми откроется крупный киноцентр

15 июля 2024, 03:03
Фото: 1MI
Поручение об его открытии поступило от главы Пермского края в начале этого года.

До 2030 года в Перми планируется открытие крупного центра для съемок фильмов. В составе киноцентра будут павильон для съемок, студии постпродакшна и другие службы. Поручение о создании такого объекта в Прикамье поступило от губернатора в начале 2024 года, пишет ИА «Текст» со ссылкой на директора Центра развития кинопроизводства в Пермском крае Алёну Семерикову-Волкову.

По словам министра культуры региона Аллы Платоновой, площадь будущего павильона оценивается в 1 тыс. кв. м. В данный момент идет подбор площадки для его размещения. Им вероятно станет территория Завода Шпагина.

«В 2021 году численность местных актеров и специалистов в составе съёмочной группы составляла около 20%. На текущий год показатель вырос до 55 — 60%», — сообщила Алёна Семерикова-Волкова изданию.

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#Пермь#Завод шпагина#Губернатор#Кино#Актеры#Съемки#Павильон#Министр культуры#Специалисты#Постпродакшн#Центр развития кинопроизводства#Алёна Семерикова-Волкова
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