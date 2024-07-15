До 2030 года в Перми откроется крупный киноцентр

До 2030 года в Перми планируется открытие крупного центра для съемок фильмов. В составе киноцентра будут павильон для съемок, студии постпродакшна и другие службы. Поручение о создании такого объекта в Прикамье поступило от губернатора в начале 2024 года, пишет ИА «Текст» со ссылкой на директора Центра развития кинопроизводства в Пермском крае Алёну Семерикову-Волкову.