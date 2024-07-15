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Updated Сегодня, 13:31

Экс-министр транспорта Прикамья Николай Уханов уволился из мэрии Калининграда

Экс-министр транспорта Прикамья Николай Уханов уволился из мэрии Калининграда

15 июля 2024, 13:29
Фото: properm.ru
Пермяк был председателем комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда.

Бывший министр транспорта Пермского края Николай Уханов покинул мэрию Калининграда. Он занимал пост председателя комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Уход Уханова из администрации может быть связан со сменой команды экс-губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который в мае 2024 года занял пост министра промышленности и торговли РФ, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Новое региональное руководство сейчас проводит кадровые замены.

Николай Уханов с 2004 году работал в управлении внешнего благоустройства мэрии Перми. С марта 2011 года он год исполнял обязанности краевого министра ЖКХ, а затем вернулся в горадминистрацию. В 2013 году чиновник стал заместителем главы Перми. С 2017 по 2022 год Уханов работал в должности главы краевого минтранса. В ноябре 2022 года чиновник стал работать в администрации Калининграда.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Калининград
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