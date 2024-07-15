Экс-министр транспорта Прикамья Николай Уханов уволился из мэрии Калининграда

Николай Уханов с 2004 году работал в управлении внешнего благоустройства мэрии Перми. С марта 2011 года он год исполнял обязанности краевого министра ЖКХ, а затем вернулся в горадминистрацию. В 2013 году чиновник стал заместителем главы Перми. С 2017 по 2022 год Уханов работал в должности главы краевого минтранса. В ноябре 2022 года чиновник стал работать в администрации Калининграда.