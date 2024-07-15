Экс-министр транспорта Прикамья Николай Уханов уволился из мэрии Калининграда

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Бывший министр транспорта Пермского края Николай Уханов покинул мэрию Калининграда. Он занимал пост председателя комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Уход Уханова из администрации может быть связан со сменой команды экс-губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который в мае 2024 года занял пост министра промышленности и торговли РФ, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Новое региональное руководство сейчас проводит кадровые замены.
Николай Уханов с 2004 году работал в управлении внешнего благоустройства мэрии Перми. С марта 2011 года он год исполнял обязанности краевого министра ЖКХ, а затем вернулся в горадминистрацию. В 2013 году чиновник стал заместителем главы Перми. С 2017 по 2022 год Уханов работал в должности главы краевого минтранса. В ноябре 2022 года чиновник стал работать в администрации Калининграда.