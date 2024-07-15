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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

В Перми в нескольких микрорайонах и поселке отключат холодную воду

Голованово, Мотовилиха и Данилиха. В некоторых домах Перми на неделе отключат воду

15 июля 2024, 05:07
Фото: ideogram.ai

В Перми в нескольких микрорайонах и поселке отключат холодную воду

Об аварийных ситуациях можно сообщить в диспетчерскую службу.

В ближайшую неделю некоторые дома в Перми временно останутся без холодного водоснабжения. Как рассказали в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье», подрядчики компании и сторонние организации будут проводить работы на сетях по замене задвижек, санации участков водовода и другие.

Завтра, 16 июля, с 10:00 до 19:00, без воды будут дома по адресам:

  • ул. Крупской, 68;
  • ул. Ушинского, 4а, 4, 6, 8,
  • бульвар Гагарина 81/2, 81/3, 81/4, 83а;
  • ЦТП по ул. б-р Гагарина 83а.

В среду, 17 июля, с 9:00 до 17:00, неудобства коснутся пермяков по улицам:

  • Крисанова, 73, 77;
  • Данилихинская, 16.

В воскресенье, 21 июля, с 9:30 до 19:30, ремонтные работы на сетях оставят без водоснабжения следующие адреса:

  • ул. Казахская, 39, 56;
  • частный сектор ул. Казахская, 36-66;
  • ул. Южноуральская, 95, 97, 102.

Через неделю, 22 июля, на сутки — с 10:00 до 10:00 23 июля, будет проведено отключение водовода по адресам:

  • 1-й Павловский проезд, 3;
  • 5-й Павловский проезд, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;
  • поселок Голованово;
  • Мичуринские сады (СНТ Пасека, КС Чайка, СТ Светлана, СТ Васильевка0;
  • микрорайон Фрунзе.

Сделайте запасы воды заранее. При возникновении аварийной ситуации на водопроводе или канализации пермяки могут подать заявки на подвоз воды по телефону 2100-680 и на электронную почту [email protected].

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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