Голованово, Мотовилиха и Данилиха. В некоторых домах Перми на неделе отключат воду

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В ближайшую неделю некоторые дома в Перми временно останутся без холодного водоснабжения. Как рассказали в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье», подрядчики компании и сторонние организации будут проводить работы на сетях по замене задвижек, санации участков водовода и другие.
Завтра, 16 июля, с 10:00 до 19:00, без воды будут дома по адресам:
В среду, 17 июля, с 9:00 до 17:00, неудобства коснутся пермяков по улицам:
В воскресенье, 21 июля, с 9:30 до 19:30, ремонтные работы на сетях оставят без водоснабжения следующие адреса:
Через неделю, 22 июля, на сутки — с 10:00 до 10:00 23 июля, будет проведено отключение водовода по адресам:
Сделайте запасы воды заранее. При возникновении аварийной ситуации на водопроводе или канализации пермяки могут подать заявки на подвоз воды по телефону 2100-680 и на электронную почту [email protected].