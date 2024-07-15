Голованово, Мотовилиха и Данилиха. В некоторых домах Перми на неделе отключат воду

В ближайшую неделю некоторые дома в Перми временно останутся без холодного водоснабжения. Как рассказали в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье», подрядчики компании и сторонние организации будут проводить работы на сетях по замене задвижек, санации участков водовода и другие.