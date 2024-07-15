Группа «Уралхим» — генеральный партнер «Прикамского Агрофеста»

Рядом с шатром «Уралхима» можно будет оценить промежуточные результаты эксперимента по выращиванию гибридной кукурузы с применением различных схем азотного питания растений. Половину опытного поля Пермского НИИ сельского хозяйства с осени обработали безводным аммиаком производства филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“. На вторую делянку весной традиционно внесли известково-аммиачную селитру. Итоги эксперимента будут подводиться в сентябре, однако уже на „Агрофесте“ можно будет оценить рост и развитие растений.