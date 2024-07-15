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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 07:57

Группа «Уралхим» — генеральный партнер «Прикамского Агрофеста»

Группа «Уралхим» — генеральный партнер «Прикамского Агрофеста»

15 июля 2024, 07:55
Фото: Андрей Хузин
В шатре «Уралхима» участники «Агрофеста» смогут протестировать инновационную разработку, а также проконсультироваться с экспертами.

Межрегиональная специализированная выставка-форум «Прикамский Агрофест» пройдет 18–19 июля на опытном поле Пермского НИИ Сельского хозяйства в селе Лобаново, Пермский край. Группа «Уралхим» вновь выступила генеральным партнером мероприятия.

В шатре «Уралхима» участники «Агрофеста» смогут протестировать инновационную разработку — цифрового двойника агронома Ивана Полевого на базе искусственного интеллекта. Он предназначен для эффективного анализа и моделирования сельскохозяйственных данных и представляет собой один из первых промышленных цифровых двойников, который объединяет в себе различные модальности генеративного искусственного интеллекта: текст, голос, изображения.

Посетители стенда смогут проконсультироваться по интересующим вопросам у экспертов агрослужбы «Уралхима» и познакомиться с новинками продуктовой линейки. Среди них будут представлены «МультиСтарт 15:15:15:11 + Био», «8:20:30 + Био», марки SOLAR NPK micro «стим» и «амино» с аминокислотами и стимуляторами роста.

Рядом с шатром «Уралхима» можно будет оценить промежуточные результаты эксперимента по выращиванию гибридной кукурузы с применением различных схем азотного питания растений. Половину опытного поля Пермского НИИ сельского хозяйства с осени обработали безводным аммиаком производства филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“. На вторую делянку весной традиционно внесли известково-аммиачную селитру. Итоги эксперимента будут подводиться в сентябре, однако уже на „Агрофесте“ можно будет оценить рост и развитие растений.

Фото: Андрей Хузин

Стенд Группы «Уралхим», как и в целом выставка «Прикамский Агрофест», оба дня будут работать с 09:00 до 17:00. Вход свободный.

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