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Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Хозяин запертой на балконе в Москве собаки рассказал предысторию инцидента

15 июля 2024, 16:47
Хозяин пса, которого спасли с закрытого балкона в столице России, нашелся. В интервью мужчина по имени Леонид заявил, что не оставлял своего питомца на протяжении двух суток без еды и питья.

По его словам, недавно у животного начались проблемы из-за грозы. Раньше у восьмилетней собаки такого поведения не наблюдалось.

«Она выбивает щеколду и выходит на балкон. Я не могу закрыть ее, так как там жарко. Мы проживаем в квартире уже третий год, раньше пес никогда не испытывал страха перед грозой, а теперь вот такое произошло. Какой-то стресс. Мы будем искать решение, успокоительные препараты не помогают, я не хочу ее запирать. Возможно, на лето мы отдадим ее друзьям на дачу», — рассказал мужчина в интервью с 360.ru.

Также Леонид опроверг информацию о том, что собака была без еды в течение двух дней.

«Эта история про два дня без еды на улице звучит пугающе, но это не соответствует действительности. Те, кто разбирается, увидят, что пес не выглядел истощенным или измученным. Он был покормлен и выгулян накануне», — добавил хозяин питомца.

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели помогли собаке, которая выла на балконе жилого дома на улице Академика Бакулева в Москве. Жильцы дома обратились за помощью в экстренные службы и рассказали, что животное просидело на балконе более двух суток без еды и воды.

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