Хозяин запертой на балконе в Москве собаки рассказал предысторию инцидента

«Она выбивает щеколду и выходит на балкон. Я не могу закрыть ее, так как там жарко. Мы проживаем в квартире уже третий год, раньше пес никогда не испытывал страха перед грозой, а теперь вот такое произошло. Какой-то стресс. Мы будем искать решение, успокоительные препараты не помогают, я не хочу ее запирать. Возможно, на лето мы отдадим ее друзьям на дачу», — рассказал мужчина в интервью с 360.ru.