Капитальный ремонт моста через реку Ирень в Прикамье оценили в 609 миллионов

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
ГКУ «Центр организации закупок» объявило аукцион на право капитального ремонта автодорожного моста через реку Ирень по ул. Красноармейская в Кунгуре. Стоимость контракта составила 609 млн 285 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Заказчиком выступило Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского округа. Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется выполнить работы, обеспечив круглогодичное бесперебойное и безопасное движения транспортных средств. Начало работ обозначено на 20 августа текущего года, а завершение — 20 ноября 2025 года.
Источниками финансирования выступят федеральный, краевой и местный бюджеты. Заявку на участие в торгах можно подать до 1 августа. Победитель конкурса станет известен 8 августа.