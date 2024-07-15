Капитальный ремонт моста через реку Ирень в Прикамье оценили в 609 миллионов

ГКУ «Центр организации закупок» объявило аукцион на право капитального ремонта автодорожного моста через реку Ирень по ул. Красноармейская в Кунгуре. Стоимость контракта составила 609 млн 285 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.