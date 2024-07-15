Контракт на возведение нового здания Инженерной школы так и не подписан. Причина

Причиной приостановки процесса стала жалоба ООО «Юнайт» на оператора электронной торговой площадки «Фабрикант», полученная Пермским УФАС. Из документа следует, что заявитель сформировал заявку на участие, загрузил документ и сохранил черновик. Первая и вторая части были подписаны, а на третьей возникла ошибка получения данных, либо истекло время сессии. Этот сбой помешал компании отправить заявку на участие в электронном аукционе.