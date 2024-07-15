Контракт на возведение нового здания Инженерной школы так и не подписан. Причина

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:24
В Перми приостановлено заключение контракта на разработку проекта и строительство нового корпуса Инженерной школы. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, первым обратил внимание «Новый компаньон».
Причиной приостановки процесса стала жалоба ООО «Юнайт» на оператора электронной торговой площадки «Фабрикант», полученная Пермским УФАС. Из документа следует, что заявитель сформировал заявку на участие, загрузил документ и сохранил черновик. Первая и вторая части были подписаны, а на третьей возникла ошибка получения данных, либо истекло время сессии. Этот сбой помешал компании отправить заявку на участие в электронном аукционе.
Представитель «Юнайт» попробовал еще раз авторизоваться и подать документы, но возникла аналогичная ошибка. Потенциальный участник торгов обратился в службу поддержки, но это не помогло решить проблему.
Согласно законодательству, торговая площадка обязана обеспечить непрерывность проведения электронных процедур и равный доступ компаний к участию в закупках. Заявитель утверждает, что бездействие оператора привело к отсутствию технической возможности у участника аукциона подать заявку. Это противоречит требованиям законодательства. Рассмотрение жалобы назначено на вторник, 16 июля.
На прошлой неделе стало известно, что победителем аукциона на проектирование и строительство нового здания Инженерной школы стала ГК «Кинетика» (бывший «ЖБК-Строй»). Работы разбиты на два этапа и оценены в 1,38 млрд рублей.