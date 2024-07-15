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Минздрав Прикамья опроверг информацию о закрытии двух отделений в Чайковской ЦГБ

Минздрав Прикамья опроверг информацию о закрытии двух отделений в Чайковской ЦГБ

15 июля 2024, 11:06
Фото: 1MI
Сообщение об закрытии отделений городской больницы появилось в соцсетях.

По словам анонимного пользователя ВКонтакте, из Чайковской центральной городской больницы уволились заведующие отделений хирургии и урологии, и что в будущем эти отделения будут закрыты. Сообщение об этом появилось в сообществе «Чёрный список Чайковский».

«Кожевникову не нужны хорошие специалисты. Он наплевал на город, деньги возит в Пермь, и поэтому его держат», — пишет аноним.

Корреспондент Properm.ru отправил запрос в Минздрав Прикамья. По информации администрации Чайковской центральной городской больницы, оба сотрудника приняли решение об увольнении по собственному желанию. Заведующий хирургическим отделением Зорин С. А. ушел из больницы по личным причинам, заведующей урологическим отделением Хворенков А.А. в связи со сменой места жительства.

Закрытия отделений на данный момент не планируется, отделения работают в обычном режиме. Краевое ведомство отмечает, что в 2024 году по окончании целевого обучения ожидается трудоустройство в Чайковскую ЦГБ четырех врачей-терапевтов участковых, одного врача общей практики (семейного врача) и одного врача-эндокринолога.

Кроме того, в текущем году с тремя врачами учреждение заключило договоры по программе «Земский доктор» — на должности врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-уролога поликлинического отделения села Фоки.

— В рамках целевой подготовки специалистов (будущих выпускников вузов 2025–2029 гг. г.) по договорам с Чайковской ЦГБ продолжает обучение 41 студент (из которых 40 — по специалитету, 1 — в ординатуре по «Неврологии»), — сообщили в минздраве.
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#Увольнение#Хирургия#Трудоустройство#Студенты#Минздрав Прикамья#Программа «Земский доктор»#Чайковская центральная городская больница#Урология#Отделения#Зорин С. А.#Хворенков А.А.#Целевая подготовка
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