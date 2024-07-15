На фестивале «Наше лето» в Пермском крае выступит экс-солист группы «Ария»

Кром уже упомянутых артистов, будут выступать группы «Черный Вторник», «Нашли Время, „Альбион“, КИПИШ МОД, КОМПАС СУДЬБЫ, Follow the Snow, „Действуй!“. Однако это еще не полный список — организаторы обещают дополнить его. „И, конечно, впереди нас ждёт бесконечное множество самой разнообразной музыки всех стилей и направлений, а главное — точно хорошей и попадающей прямо в сердце!“, — говорится в анонсе.



Дети до 12 лет (включительно) смогут посетить мероприятие бесплатно в сопровождении взрослого зрителя с билетом. Возраст ребенка подтверждается документом.