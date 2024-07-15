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Updated Сегодня, 09:04

На фестивале «Наше лето» в Пермском крае выступит экс-солист группы «Ария»

На фестивале «Наше лето» в Пермском крае выступит экс-солист группы «Ария»

15 июля 2024, 09:02
Фото: официальная страница Артура беркута в ВК
Мероприятие пройдет 19 и 20 июля.

В Пермском крае рядом с городом Чермоз 19 и 20 июля пройдет рок-фестиваль «Наше лето», хедлайнерами которого будут бывший солист группы «Ария» Артур Беркут и певица Мара. Для гостей будет организован палаточный лагерь.

Кром уже упомянутых артистов, будут выступать группы «Черный Вторник», «Нашли Время, „Альбион“, КИПИШ МОД, КОМПАС СУДЬБЫ, Follow the Snow, „Действуй!“. Однако это еще не полный список — организаторы обещают дополнить его. „И, конечно, впереди нас ждёт бесконечное множество самой разнообразной музыки всех стилей и направлений, а главное — точно хорошей и попадающей прямо в сердце!“, — говорится в анонсе.

Дети до 12 лет (включительно) смогут посетить мероприятие бесплатно в сопровождении взрослого зрителя с билетом. Возраст ребенка подтверждается документом.

Напомним, ранее в Пермском крае близ Кунгура планировалось проведение рок-фестиваля «Небеска», где также должен был выступить Артур Беркут. Однако мероприятие было отменено по независящим от организаторов причинам.

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#Культура#Концерт#Фестиваль#Чермоз#Рок-фестиваль
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