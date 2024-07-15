На пожарную безопасность «Дома пароходчика Любимова» потратят почти 2 миллиона

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
ГКБУК «Пермский театр юного зрителя» объявил аукцион на право разработки специальных технических условий по пожарной безопасности объекта ГКБУК «Пермский ТЮЗ», являющегося объектом культурного наследия «Дом пароходчика Любимого». Цена контракта — 1 млн 950 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Здание находится в Перми на ул. Екатерининская, д. 68. Согласно техническому заданию, работы пройдут в четыре этапа — разработка специальных технических условий, разработка комплекса мероприятий по устранению нарушений, расчет пожарного риска, согласование СТУ в МЧС и Управлении надзорной деятельности ГУ МЧС РФ.
Объект представляет из себя двухэтажное здание конца XIX века с пристройками. Имеется цокольный этаж и подвал под частью здания общей площадью в 3120,9 кв. м. С ноября 1987 года театр располагается в двухэтажном особняке Е. И. Любимовой.
Подать заявку на участие можно до 2 августа. Победитель станет известен 7 августа.