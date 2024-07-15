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На пожарную безопасность «Дома пароходчика Любимова» потратят почти 2 миллиона

На пожарную безопасность «Дома пароходчика Любимова» потратят почти 2 миллиона

15 июля 2024, 08:04
Фото: Сергей Петровых
Заказчиком стал Пермский ТЮЗ.

ГКБУК «Пермский театр юного зрителя» объявил аукцион на право разработки специальных технических условий по пожарной безопасности объекта ГКБУК «Пермский ТЮЗ», являющегося объектом культурного наследия «Дом пароходчика Любимого». Цена контракта — 1 млн 950 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Здание находится в Перми на ул. Екатерининская, д. 68. Согласно техническому заданию, работы пройдут в четыре этапа — разработка специальных технических условий, разработка комплекса мероприятий по устранению нарушений, расчет пожарного риска, согласование СТУ в МЧС и Управлении надзорной деятельности ГУ МЧС РФ.

Объект представляет из себя двухэтажное здание конца XIX века с пристройками. Имеется цокольный этаж и подвал под частью здания общей площадью в 3120,9 кв. м. С ноября 1987 года театр располагается в двухэтажном особняке Е. И. Любимовой.

Подать заявку на участие можно до 2 августа. Победитель станет известен 7 августа.

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