Нездоровая привязанность и долги. Ирина Шатова в суде рассказала, почему убила сына

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
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Сегодня, 15 июля, по ходатайству следствия СКР, обвиняемую в убийстве собственного сына Ирину Шатову отправили на два месяца со дня задержания, до 12 сентября в СИЗО. В ходе допроса вчера, 14 июля, вину в совершении убийства обвиняемая на первом допросе не признавала, ссылаясь на то, что ее сына убили коллекторы. Есть вероятность, что такая версия готовилась как стратегия защиты. Но уже на следующий день, 15 июня, накануне избрания меры пресечения Шатова признала свою вину.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, долги у обвиняемой действительно были. Размер задолженности будет установлен в процессе следствия. По словам и. о. начальника Ленинского следственного отдела Павла Сатюкова, смерть наступила от удушения, предварительно, ножевые были нанесены посмертно. Удушение наступило от сдавливания кабелем от мобильного устройства.
Ключевыми доказательствами преступления Шатовой стали записи в ее дневнике. Предполагаемой причиной убийства стали огромные долги — она назвала сумму в три миллиона. Это долг перед банками. Также Шатова сообщила, что в месяц зарабатывает не менее 100 тыс. рублей. Женщина занимается трейдингом на бирже. Реальный долг перед людьми, которые доверяли ей деньги, может быть не менее 50 млн рублей.
Еще одна причина преступления — психопатическая патологическая привязанность к сыну, в которой женщина не отделяла личность ребёнка от своей. Она спала с ним, ни с кем не оставляла.
Ирина Шатова была зарегистрирована в микрорайоне Парковый, на ул. Куфонина. Официально не работает, разведена. На вопрос, есть ли у нее дети, она ответила: «Был».
Первые признаки того, что именно Шатова совершила убийство появились после допроса на полиграфе. После этого она и сама призналась в преступлении. В процессе расследования ей будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Следствие запросило Шатовой меру пресечение в виде заключения под стражей на срок до 12 сентября. В том числе потому, что она пыталась скрыть следы и факт самого преступления.
Женщина согласилась на заключение в СИЗО. Адвокат Станислав Шуравенков в разрез с желанием обвиняемой говорит, что суд может отправить ее под домашний арест, поскольку она признала вину и раскаивается. После этого Шатова заявила, что поддерживает ходатайство защиты. Она сказала, что может отбывать его на даче у родителей. Отец Шатовой, подполковник полиции в отставке, признан следствием потерпевшим.
Ирина Шатова была задержана сотрудниками полиции и СКР в технических помещениях отеля в Мотовилихе вечером 13 июля. В этом здании она снимала офис для трейдерской фирмы. До этого она почти двое суток скрывалась от следствия, известно, что она хаотично перемещалась по городу. В день обнаружения чемодана с телом ее сына ее видели в такси поблизости от контейнерной площадки, но, увидев силовиков, она скрылась с места.
Следствием установлено, что в ночь с 11 на 12 июля 2024 года обвиняемая, находясь в своей квартире, расположенной в Мотовилихинском районе города Перми, путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. С целью сокрытия следов преступления обвиняемая в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в Ленинском районе города Перми.