properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Пермячка полностью признала свою вину в убийстве 9-летнего сына

Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына пермячка полностью признала свою вину

15 июля 2024, 06:47
Фото: скриншот видео пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю

Пермячка полностью признала свою вину в убийстве 9-летнего сына

Девушку задержали вечером 13 июля.

Пермячка Ирина Шатова, обвиняемая в жестоком убийстве своего 9-летнего сына, полностью признала вину в совершенном ею преступлении. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. Также сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Шатовой.

Ранее 34-летняя обвиняемая не признавала вину. В ночь на 12 июня Шатова прошла по городу с чемоданом, в котором лежало тело ее убитого сына. Затем девушка оставила чемодан у контейнерной площадки рядом с домом на ул. Монастырская, 93б. Она не покидала город и скрывалась от правоохранительных органов однако в субботу вечером, 13 июня, Ирину задержали.

В центре Перми в чемодане нашли тело маленького мальчика со следами насилия
Узнать подробнее
Читайте также:
Следствие ходатайствует об аресте пермячки, обвиняемой в убийстве 9-летнего сынаОпубликовано фото женщины, которую ищут по обвинению в убийстве мальчика в Перми
#Происшествия#Общество#Пермь#Детский мир#Убийство#Тело ребенка в чемодане
Подпишитесь
Проверка успеваемости. Как строят детский реабилитационный центр в Камской долине
Сегодня, 06:50
За поставку в Пермь контрафактных медицинских халатов чиновницу отправили в колонию
Сегодня, 09:19
В РФ установят верхнюю границу цен на перелеты. Чем это грозит пермякам?
Сегодня, 06:16
На фестивале «Наше лето» в Пермском крае выступит экс-солист группы «Ария»
Сегодня, 09:02
В Перми проведут капремонт 26 домов по улице Мира
Сегодня, 08:13