Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына пермячка полностью признала свою вину

Ранее 34-летняя обвиняемая не признавала вину. В ночь на 12 июня Шатова прошла по городу с чемоданом, в котором лежало тело ее убитого сына. Затем девушка оставила чемодан у контейнерной площадки рядом с домом на ул. Монастырская, 93б. Она не покидала город и скрывалась от правоохранительных органов однако в субботу вечером, 13 июня, Ирину задержали.