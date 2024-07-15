Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына пермячка полностью признала свою вину

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Пермячка Ирина Шатова, обвиняемая в жестоком убийстве своего 9-летнего сына, полностью признала вину в совершенном ею преступлении. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. Также сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Шатовой.
Ранее 34-летняя обвиняемая не признавала вину. В ночь на 12 июня Шатова прошла по городу с чемоданом, в котором лежало тело ее убитого сына. Затем девушка оставила чемодан у контейнерной площадки рядом с домом на ул. Монастырская, 93б. Она не покидала город и скрывалась от правоохранительных органов однако в субботу вечером, 13 июня, Ирину задержали.