От промышленности до общепита: какую работу предлагают в Прикамье людям старше 45 лет

В целом можно выделить тенденцию, что людей старше 45 лет чаще берут на работу в роли исполнительных сотрудников — это те, кто занимается основными задачами на производстве, в магазинах или в сфере обслуживания. Например, на должности продавцов-кассиров или складских работников. Эти сотрудники следуют установленным стандартам работы, их проще обучить. Более того, у них есть возможность продвижения по службе.