От промышленности до общепита: какую работу предлагают в Прикамье людям старше 45 лет

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Пермские работодатели стали реже указывать, что им нужны сотрудники только до 45 лет. Они осознали, что ограничения по возрасту лишают их возможности привлечь опытных специалистов. На какую должность легче всего устроится, если тебе исполнилось 45 лет, рассказал сервис «Авито Работа», пишет 59.RU.
За 2024 количество предложений по работе для людей старше 45 лет выросло в два с лишним раза. Также, как отметили в сервисе, предложение таких вакансий стало на 138% больше, чем за предыдущий год.
Порядка 32% относятся к сфере промышленности и сельского хозяйства. На предприятиях активно набирают работников и их возраст чаще всего не играет роли. Кроме того, порядка 16% вакансий связаны со строительством.
По мнению представителей пресс-службы сервиса «Авито Работа», вакансии для жителей Прикамья старше 45 лет часто предлагаются в сфере транспорта и логистики, продаж, курьерской доставки, гостиничного бизнеса (туризм и общепит) и также в сфере такси.
В целом можно выделить тенденцию, что людей старше 45 лет чаще берут на работу в роли исполнительных сотрудников — это те, кто занимается основными задачами на производстве, в магазинах или в сфере обслуживания. Например, на должности продавцов-кассиров или складских работников. Эти сотрудники следуют установленным стандартам работы, их проще обучить. Более того, у них есть возможность продвижения по службе.
Также сервис «Авито Работа» предоставил список из 10 вакансий, которые подойдут кандидатам старше 45 лет, находящимся в поиске работы. В тройку лидеров попали комплектовщик, слесарь и курьер. Следом идут рабочие специальности — сварщик, монтажник, оператор станка, а также водитель-экспедитор, продавец-кассир, повар и продавец.
Ранее, «Авито Работа» уже выпускала исследование на тему вакансий в Перми. Часть из них относятся к сфере сельского хозяйства, порядка 17%, 11% приходится на строительство, 9% занимает сфера продаж, за ней следом идет работа курьером с долей в 7%, еще ниже располагаются вакансии в транспорте и логистике, порядка 6%, туристический и ресторанный бизнес с 5% соотношением, автобизнес, сфера ЖКХ и такси.