Пермский врач рассказал, кому противопоказан чайный гриб

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Чайный гриб полезен для людей с атрофическим гастритом, который сопровождается нехваткой пищеварительных ферментов. Продукт вреден при язве, при эрозивных формах гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и хроническом панкреатите, сообщил доктор медицинских наук и врач-диетолог Алексей Березников изданию «РИА Новости».
«Чайный гриб издавна использовался как народное лекарство. В процессе ферментации консорциум микроорганизмов, которыми славится комбуча, синтезирует аскорбиновую кислоту, способную повышать иммунитет», — рассказал Березников.
По словам врача, комбуча повышает иммунитет и помогает вылечить ангину.