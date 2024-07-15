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Пермский врач рассказал, кому противопоказан чайный гриб

Пермский врач рассказал, кому противопоказан чайный гриб

15 июля 2024, 04:39
Фото: ideogram.ai
С давних времен комбуча является народным лекарством.

Чайный гриб полезен для людей с атрофическим гастритом, который сопровождается нехваткой пищеварительных ферментов. Продукт вреден при язве, при эрозивных формах гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и хроническом панкреатите, сообщил доктор медицинских наук и врач-диетолог Алексей Березников изданию «РИА Новости».

«Чайный гриб издавна использовался как народное лекарство. В процессе ферментации консорциум микроорганизмов, которыми славится комбуча, синтезирует аскорбиновую кислоту, способную повышать иммунитет», — рассказал Березников.

По словам врача, комбуча повышает иммунитет и помогает вылечить ангину.

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