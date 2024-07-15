Пермский врач рассказал, кому противопоказан чайный гриб

Чайный гриб полезен для людей с атрофическим гастритом, который сопровождается нехваткой пищеварительных ферментов. Продукт вреден при язве, при эрозивных формах гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и хроническом панкреатите, сообщил доктор медицинских наук и врач-диетолог Алексей Березников изданию «РИА Новости».