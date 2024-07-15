Пермячка стала фигуранткой уголовного дела за незаконное укрывательство мигранта

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В отношении 36-летней жительницы Добрянки возбуждено уголовное дело за незаконное укрывательство мигранта. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Пермского края.
«Дознанием отдела МВД России по Добрянскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконного пребывания на территории РФ иностранного гражданина), — сообщается на сайте правоохранительных органов.
Выяснилось, что после знакомства пермячки с гражданином Узбекистана стала вместе с ним проживать в своей квартире. Вместе с тем, она знала, что мужчина потерял паспорт, но никаких действий по его восстановлению не предпринимал, уклоняясь от миграционного контроля.
Проводится проверка. За нарушение режима пребывания на территории страны иностранец привлечен к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа и выдворения за пределы России.