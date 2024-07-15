Пермячка стала фигуранткой уголовного дела за незаконное укрывательство мигранта

Выяснилось, что после знакомства пермячки с гражданином Узбекистана стала вместе с ним проживать в своей квартире. Вместе с тем, она знала, что мужчина потерял паспорт, но никаких действий по его восстановлению не предпринимал, уклоняясь от миграционного контроля.