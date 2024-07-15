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Пермячка стала фигуранткой уголовного дела за незаконное укрывательство мигранта

Пермячка стала фигуранткой уголовного дела за незаконное укрывательство мигранта

15 июля 2024, 08:28
Фото: 1MI
В отношении 36-летней жительницы Добрянки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ.
Сюжет
Паспорт

В отношении 36-летней жительницы Добрянки возбуждено уголовное дело за незаконное укрывательство мигранта. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Пермского края.

«Дознанием отдела МВД России по Добрянскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконного пребывания на территории РФ иностранного гражданина), — сообщается на сайте правоохранительных органов.

Выяснилось, что после знакомства пермячки с гражданином Узбекистана стала вместе с ним проживать в своей квартире. Вместе с тем, она знала, что мужчина потерял паспорт, но никаких действий по его восстановлению не предпринимал, уклоняясь от миграционного контроля.

Проводится проверка. За нарушение режима пребывания на территории страны иностранец привлечен к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа и выдворения за пределы России.

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#Мвд#Преступление#Уголовное дело#Штраф#Паспорт#Узбекистан#Административная ответственность#Добрянск#Иностранный гражданин#Миграционный контроль#Выдворение
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