После публикаций Properm. ru бетонную чашу экстрим-парка в Перми начали ремонтировать

Напомним, на постоянные травмы детей в экстрим-парке обратил внимание и руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Properm.ru не раз писал о том, что в бетонной чаше экстрим-парка, по словам тренирующихся, разошлись швы, местами выщерблен бетон, образовались ямы.