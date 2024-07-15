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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

После публикаций Properm. ru бетонную чашу экстрим-парка в Перми начали ремонтировать

После публикаций Properm. ru бетонную чашу экстрим-парка в Перми начали ремонтировать

15 июля 2024, 12:49
Фото: properm.ru
В этой чаше последнее время травмировалось много детей и подростков.

Бетонную чашу экстрим-парка, в которой за последнее время травмировалось много детей и подростков, начали ремонтировать. Об этом Properm.ru сообщили спортсмены.

Напомним, на постоянные травмы детей в экстрим-парке обратил внимание и руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Properm.ru не раз писал о том, что в бетонной чаше экстрим-парка, по словам тренирующихся, разошлись швы, местами выщерблен бетон, образовались ямы.

Городская администрация в ответе на запрос редакции сообщала, что ремонт планируется в 2025 году. Но после очередной серии травм начали косметический ремонт.

Фото: properm.ru
Бетонная чаша экстрим-парка в Перми будет отремонтирована в 2025 году
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#Пермь#Экстрим-парк#Травма#Экстрим#Спортсмен#Бетонная чаша
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