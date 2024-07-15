После публикаций Properm. ru бетонную чашу экстрим-парка в Перми начали ремонтировать

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Бетонную чашу экстрим-парка, в которой за последнее время травмировалось много детей и подростков, начали ремонтировать. Об этом Properm.ru сообщили спортсмены.
Напомним, на постоянные травмы детей в экстрим-парке обратил внимание и руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Properm.ru не раз писал о том, что в бетонной чаше экстрим-парка, по словам тренирующихся, разошлись швы, местами выщерблен бетон, образовались ямы.
Городская администрация в ответе на запрос редакции сообщала, что ремонт планируется в 2025 году. Но после очередной серии травм начали косметический ремонт.