Проверка успеваемости. Как строят детский реабилитационный центр в Камской долине

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
«Здесь же болото! Вся Пермь знает, и долгострой, который тут торчит, свидетельствует, что болото», — говорю Денису Носкову, начальнику участка строительства детского реабилитационного центра.
«Да, поэтому был завезено очень много грунта. Посмотрите, на сколько поднят уровень строительства. — Отвечает он. — Обычно я рою котлован под подвал, а здесь я его рыл „вверх“, наоборот, уровень подняли на 2-3 метра над обычным уровнем. Это называется вертикальная планировка».
Детский реабилитационный центр за 1 млрд рублей строят пермяки. Работы выполняет ООО «Рекон Строй», у них есть опыт строительства и жилых домов, и социальных объектов. Параллельно компания возводит поликлинику в Чусовом (1 млрд рублей), дом для переселенцев на улице Нейвинская (622 млн рублей) и лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций по заказу Роспотребнадзора (цена контракта 1,7 млрд рублей). Строил подрядчик и жилые дома: «Новый центр» напротив гипермаркета «Семья», ЖК «Счастье» на Карпинского.
На стройке людей почти нет. Где-то делают систему вентиляции, где-то принимают стройматериалы, заливают пол. Но в целом и общем создается впечатление, что тишина.
— Сколько всего рабочих задействовано? — спрашиваю.
— Пока сорок. Много сейчас и не надо, — отвечает Денис Носков. — Вот потом, когда начнутся отделочные работы, люди понадобятся, а сейчас хватает.
Вспоминаю, сколько рабочих было на строительстве краевой специальной музыкальной школы (очень много), недоверчиво качаю головой. «Но это на самом деле так, — убеждает Денис Носков. — Сначала сделаем инженерные сети, коммуникации, окна вставят оконщики, а потом зайдут отделочники, их будет много».
Каркас здания построен, кровля сделана, сейчас застройщик приступает к монтажу оконных конструкций, фасадов и внутренних инженерных систем. Компания принадлежит Игорю Курылёнку, Сергею Васильеву (по 45%) и Дмитрию Коржову (10%). Выручка «Рекон Строй» за 2023 года составила 1,4 млрд рублей, прибыль — 8,5 млн рублей. Также у бизнес-партнеров есть ООО «Управление строительством» (выручка за 2023 год 259 млн рублей), ООО «Новый Аркаим» (выручка за прошлый год 2 млн рублей).
— С проектом не было проблем? Обычно строители жалуются на проектировщиков, мол, приходится переделывать проект по ходу строительства много раз, менять те или иные решения.
— Никаких проблем не было. Проект практически не меняли, были изменения, вносили, но не существенно.
— А материалы какие пришлось менять, которые исчезли с рынка?
— Некоторые вентиляторы, насосы для воды, их нет больше на рынке, пришлось искать замену.
Проект — не типовой — разрабатывало ООО «Майолика» (цена контракта составила 17,5 млн рублей). Они же за 10,5 млн рублей делают проект для строительства нового корпуса тубдиспансера в Перми. Эта же компания разрабатывала проектную документацию для строительства детских поликлиник в Индустриальном, Орджоникидзевском районах Перми, Кудымкаре, хирургического корпуса Кудымкара, кожно-венерологического диспансера Кудымкара, Пермской клинической инфекционной больницы, психоневрологического диспансера и других строящихся медучреждений в регионе.
Заказчик — Правительство Пермского края и Минсоцразвития региона. Технический заказчик работ — Управление капитального строительства Пермского края. Строительство центра входит в Адресную инвестиционную программу Пермского края.
Здание будет четырехэтажным, общая площадь объекта составляет порядка 7,7 тыс. квадратных метров. Площадь участка — более 76 тысяч квадратных метров.
Центр будет работать в стационарном и полустационарном режиме, а также будет разделен функционально на несколько зон: экспертно-функциональной диагностики и разработки программ реабилитации, реабилитационную, социальной адаптации и интеграции, научно-исследовательскую, учебную и административно-хозяйственную, плюс жилые помещения. Центр рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания, 75 посещений дневного пребывания, и будет работать в том числе с детьми раннего возраста.
Ежегодно в центре смогут проходить социальную и медицинскую реабилитацию более 1,5 тыс. детей. На участке планируется создать безбарьерную среду, игровые площадки, площадки для силовых адаптивных тренажеров и прогулочную зону.
Разработкой технического задания, которое легло в основу проекта занималась Пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить». Она также будет принимать участие в создании программы реабилитации. Комплектацией и поставкой оборудования объекта занимается Минсоцразвития Пермского края.
— Такая огромная площадь, 5 га! Что здесь будет?
— Теннисные корты, футбольные и баскетбольные площадки, площадка для стрельбы из лука! Парковка тоже будет, конечно, и детская площадка, — рассказывает Денис Носков. — Вот этот пристрой к зданию — спортзал.
— Сейчас уже какая готовность объекта в процентном отношении?
— Больше 55% уже построили. Здесь заливают фундамент под газовую котельную и склад. В этом году уже будет газовая котельная. К отопительному сезону запустим отопление, а зимой интенсивно будем заниматься отделочными внутренними работами.
— А система мелиоративная предусмотрена какая-то? Осушительная? Я все равно думаю, ну болото же…
— Предусмотрен пристенный дренаж. Сваи уходят в глину, она вокруг них твердеет, они несут нагрузку правильно. Это же решение не только наше. Здесь все так построено: Город сердца, Перинатальный центр. Везде поднят грунт. Онкоцентр новый строят — точно по такой же технологии.
— Сейчас идет устройство полов, вентиляции, завозим оконные конструкции, люльки для фасадников, заливаем фундаменты под дизель-генератор. Монтируем металлоконструкции для спортивного зала, он большой, 18 на 40 метров.
Со стороны дороги есть въезд и будет вход для пешеходов. Остановочный комплекс есть. Срок реализации проекта — 2025 год.
— Что-то может случиться, что сроки сдачи объекта будут сорваны? — задаю Денису вопрос с подвохом.
— Нет, ничего. Все по графику, финансирование получаем, — отвечает он.