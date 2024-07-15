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Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Проверка успеваемости. Как строят детский реабилитационный центр в Камской долине

Проверка успеваемости. Как строят детский реабилитационный центр в Камской долине

15 июля 2024, 06:50
Татьяна Зырянова
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru / properm.ru
Этот объект очень давно ждут семьи, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Здесь же болото! Вся Пермь знает, и долгострой, который тут торчит, свидетельствует, что болото», — говорю Денису Носкову, начальнику участка строительства детского реабилитационного центра.

«Да, поэтому был завезено очень много грунта. Посмотрите, на сколько поднят уровень строительства. — Отвечает он. — Обычно я рою котлован под подвал, а здесь я его рыл „вверх“, наоборот, уровень подняли на 2-3 метра над обычным уровнем. Это называется вертикальная планировка».

Детский реабилитационный центр за 1 млрд рублей строят пермяки. Работы выполняет ООО «Рекон Строй», у них есть опыт строительства и жилых домов, и социальных объектов. Параллельно компания возводит поликлинику в Чусовом (1 млрд рублей), дом для переселенцев на улице Нейвинская (622 млн рублей) и лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций по заказу Роспотребнадзора (цена контракта 1,7 млрд рублей). Строил подрядчик и жилые дома: «Новый центр» напротив гипермаркета «Семья», ЖК «Счастье» на Карпинского.

Детский реабилитационный центр в Камской долине строит пермская компания, она же достраивает поликлинику в ЧусовомДетский реабилитационный центр в Камской долине строит пермская компания, она же достраивает поликлинику в Чусовом
Детский реабилитационный центр в Камской долине строит пермская компания, она же достраивает поликлинику в Чусовом
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru / properm.ru

На стройке людей почти нет. Где-то делают систему вентиляции, где-то принимают стройматериалы, заливают пол. Но в целом и общем создается впечатление, что тишина.

— Сколько всего рабочих задействовано? — спрашиваю.

— Пока сорок. Много сейчас и не надо, — отвечает Денис Носков. — Вот потом, когда начнутся отделочные работы, люди понадобятся, а сейчас хватает.

Вспоминаю, сколько рабочих было на строительстве краевой специальной музыкальной школы (очень много), недоверчиво качаю головой. «Но это на самом деле так, — убеждает Денис Носков. — Сначала сделаем инженерные сети, коммуникации, окна вставят оконщики, а потом зайдут отделочники, их будет много».

Каркас здания построен, кровля сделана, сейчас застройщик приступает к монтажу оконных конструкций, фасадов и внутренних инженерных систем. Компания принадлежит Игорю Курылёнку, Сергею Васильеву (по 45%) и Дмитрию Коржову (10%). Выручка «Рекон Строй» за 2023 года составила 1,4 млрд рублей, прибыль — 8,5 млн рублей. Также у бизнес-партнеров есть ООО «Управление строительством» (выручка за 2023 год 259 млн рублей), ООО «Новый Аркаим» (выручка за прошлый год 2 млн рублей).

— С проектом не было проблем? Обычно строители жалуются на проектировщиков, мол, приходится переделывать проект по ходу строительства много раз, менять те или иные решения.

— Никаких проблем не было. Проект практически не меняли, были изменения, вносили, но не существенно.

— А материалы какие пришлось менять, которые исчезли с рынка?

— Некоторые вентиляторы, насосы для воды, их нет больше на рынке, пришлось искать замену.

Проект — не типовой — разрабатывало ООО «Майолика» (цена контракта составила 17,5 млн рублей). Они же за 10,5 млн рублей делают проект для строительства нового корпуса тубдиспансера в Перми. Эта же компания разрабатывала проектную документацию для строительства детских поликлиник в Индустриальном, Орджоникидзевском районах Перми, Кудымкаре, хирургического корпуса Кудымкара, кожно-венерологического диспансера Кудымкара, Пермской клинической инфекционной больницы, психоневрологического диспансера и других строящихся медучреждений в регионе.

Заказчик — Правительство Пермского края и Минсоцразвития региона. Технический заказчик работ — Управление капитального строительства Пермского края. Строительство центра входит в Адресную инвестиционную программу Пермского края.

Никаких особых «осушительных» мероприятий, кроме подъема грунта, не было. Делают пристенный дренаж фундаментаНикаких особых «осушительных» мероприятий, кроме подъема грунта, не было. Делают пристенный дренаж фундамента
Никаких особых «осушительных» мероприятий, кроме подъема грунта, не было. Делают пристенный дренаж фундамента
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru / properm.ru

Здание будет четырехэтажным, общая площадь объекта составляет порядка 7,7 тыс. квадратных метров. Площадь участка — более 76 тысяч квадратных метров.

Центр будет работать в стационарном и полустационарном режиме, а также будет разделен функционально на несколько зон: экспертно-функциональной диагностики и разработки программ реабилитации, реабилитационную, социальной адаптации и интеграции, научно-исследовательскую, учебную и административно-хозяйственную, плюс жилые помещения. Центр рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания, 75 посещений дневного пребывания, и будет работать в том числе с детьми раннего возраста.

В здании заливают полы, делают вентиляцию, готовятся вставлять окнаВ здании заливают полы, делают вентиляцию, готовятся вставлять окна
В здании заливают полы, делают вентиляцию, готовятся вставлять окна
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru / properm.ru

Ежегодно в центре смогут проходить социальную и медицинскую реабилитацию более 1,5 тыс. детей. На участке планируется создать безбарьерную среду, игровые площадки, площадки для силовых адаптивных тренажеров и прогулочную зону.

Денис Носков, начальник участка, показывает с крыши, насколько подняли уровень землиДенис Носков, начальник участка, показывает с крыши, насколько подняли уровень земли
Денис Носков, начальник участка, показывает с крыши, насколько подняли уровень земли
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru / properm.ru

Разработкой технического задания, которое легло в основу проекта занималась Пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить». Она также будет принимать участие в создании программы реабилитации. Комплектацией и поставкой оборудования объекта занимается Минсоцразвития Пермского края.

В здании предусмотрены три грузовых лифтаВ здании предусмотрены три грузовых лифта
В здании предусмотрены три грузовых лифта
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru / properm.ru

 — Такая огромная площадь, 5 га! Что здесь будет?

— Теннисные корты, футбольные и баскетбольные площадки, площадка для стрельбы из лука! Парковка тоже будет, конечно, и детская площадка, — рассказывает Денис Носков. — Вот этот пристрой к зданию — спортзал.

— Сейчас уже какая готовность объекта в процентном отношении?

— Больше 55% уже построили. Здесь заливают фундамент под газовую котельную и склад. В этом году уже будет газовая котельная. К отопительному сезону запустим отопление, а зимой интенсивно будем заниматься отделочными внутренними работами.

Заливают фундамент под газовую котельную и складЗаливают фундамент под газовую котельную и склад
Заливают фундамент под газовую котельную и склад
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru

— А система мелиоративная предусмотрена какая-то? Осушительная? Я все равно думаю, ну болото же…

— Предусмотрен пристенный дренаж. Сваи уходят в глину, она вокруг них твердеет, они несут нагрузку правильно. Это же решение не только наше. Здесь все так построено: Город сердца, Перинатальный центр. Везде поднят грунт. Онкоцентр новый строят — точно по такой же технологии.

— Сейчас идет устройство полов, вентиляции, завозим оконные конструкции, люльки для фасадников, заливаем фундаменты под дизель-генератор. Монтируем металлоконструкции для спортивного зала, он большой, 18 на 40 метров.

Со стороны дороги есть въезд и будет вход для пешеходов. Остановочный комплекс есть. Срок реализации проекта — 2025 год.

— Что-то может случиться, что сроки сдачи объекта будут сорваны? — задаю Денису вопрос с подвохом.

— Нет, ничего. Все по графику, финансирование получаем, — отвечает он.

Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru / properm.ru
#Татьяна Зырянова#Мнения#Реабилитационный центр#Дети-инвалиды#Дети с овз#Детский реабилитационный центр
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