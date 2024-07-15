Проверка успеваемости. Как строят детский реабилитационный центр в Камской долине

Центр будет работать в стационарном и полустационарном режиме, а также будет разделен функционально на несколько зон: экспертно-функциональной диагностики и разработки программ реабилитации, реабилитационную, социальной адаптации и интеграции, научно-исследовательскую, учебную и административно-хозяйственную, плюс жилые помещения. Центр рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания, 75 посещений дневного пребывания, и будет работать в том числе с детьми раннего возраста.