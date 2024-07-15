РЭО: Студенты ГТУ Воронежа будут изучать экономику замкнутого цикла

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Как сообщает издание bel.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что российские вузы активно внедряют модули программы, созданной РЭО совместно с членами консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. По его словам, ВГТУ интегрировал четыре модуля программы Российского экологического оператора в свою магистерскую программу «Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла».
Буцаев также отметил, что формирование кадрового потенциала критически важно для всех секторов экономики, включая отрасль обращения с отходами. Программа РЭО, разработанная совместно с российскими вузами, направлена на развитие ключевых профессиональных навыков для создания экономики замкнутого цикла и обеспечения отрасли квалифицированными специалистами.
Новая магистерская программа ВГТУ реализуется в рамках направления «Техносферная безопасность» и предназначена для подготовки экологов, инженеров по охране окружающей среды и других специалистов для работы по обращению с отходами в условиях перехода к экономике замкнутого цикла.
Для разработки своей магистерской программы ВГТУ использовал модули образовательной программы РЭО «HSE менеджмент», «Экоинжиниринг», «Экологический мониторинг», «Цифровизация», а также методические рекомендации.
Руководитель программы «Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла» к. г. н., доцент ВГТУ Татьяна Ашихмина отметила, что материалы модулей, которые стали основой для создания программы вуза, были адаптированы под направление «Техносферная безопасность». Это позволило университету разработать комплексный образовательный продукт для подготовки кадров с требуемым уровнем профессионализма, учитывая текущие потребности.