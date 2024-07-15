РЭО: Студенты ГТУ Воронежа будут изучать экономику замкнутого цикла

Как сообщает издание bel.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что российские вузы активно внедряют модули программы, созданной РЭО совместно с членами консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. По его словам, ВГТУ интегрировал четыре модуля программы Российского экологического оператора в свою магистерскую программу «Управление безопасным развитием техносферы в условиях экономики замкнутого цикла».